Preço do leite dispara e da gasolina despenca; veja o que mais subiu e caiu em Fortaleza em agosto

Protagonista da inflação de Fortaleza nos últimos meses, o leite voltou a disparar na Capital cearense e região metropolitana no início de agosto. É o que revela a prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que diz respeito aos preços entre 14 de julho e 12 de agosto.

De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o leite longa vida subiu 13,9% na prévia da inflação. Foi o segundo maior índice entre os grupos, subgrupos, itens e subitens pesquisados, perdendo apenas para o mamão, que subiu 17,7%.

Os laticínios tiveram destaque entre as altas no índice. O leite em pó, por exemplo, também apresentou elevação expressiva na prévia de agosto. O produto subiu 6,6%, sendo a quinta maior alta em Fortaleza. Em seguida, aparece o queijo, com elevação de 4,13%.

Veja as 10 maiores altas:

Mamão: 17,7% Leite longa vida: 13,9% Leites e derivados: 8,6% Seguro voluntário de veículo: 7,7% Leite em pó: 6,6% Queijo: 4,13% Hospedagem: 3,8% Vestido: 3,8% Calça comprida feminina: 3,7% Camisa/camiseta masculina: 3,7%

Em contrapartida, a gasolina - desde o início da pandemia contribuiu para a corrosão do poder de compra dos consumidores - vem gradualmente arrefecendo. O produto teve deflação de 17,9%. A maior queda de Fortaleza na prévia de agosto, porém, foi observada no tomate, que caiu 23,6%.

Veja as 10 principais deflações:

Tomate: -23,6% Gasolina: -17,9% Combustíveis (veículos): -16,6% Maracujá: -14,4% Passagem aérea: -12,1% Energia elétrica residencial: -11,9% Batata-inglesa: -10,6% Tubérculos, raízes e legumes: -10,1% Carne de carneiro: -9,7% Uva: 9%

O IPCA-15 de Fortaleza apresentou deflação de 1,31% - terceira maior queda entre as regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE entre o fim de julho e o início de agosto. As maiores deflações foram observadas em Belo Horizonte (MG), com -1,58%, e Recife (PE), com -1,44%.

É a primeira vez desde janeiro de 2020 que o IPCA-15 de Fortaleza registra deflação. Na ocasião, o índice havia ficado em -0,17%.

No Brasil, o IPCA-15 foi de 0,73%. Foi a menor taxa da série histórica, iniciada em novembro de 1991.

