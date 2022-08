Inflação de Fortaleza tem redução com gasolina e tomate; veja as maiores quedas

A inflação da Região Metropolitana de Fortaleza apresentou leve queda de 0,65% em julho, conforme divulgou nesta terça-feira (09) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do alívio, itens como o leite continuam subindo na ordem de 22%.

O tomate foi o item que mais contribuiu para a deflação no mês, registrando queda de 22,06%, seguido da gasolina (-22,33%), contrafilé (-9,84%) e batata inglesa (-8,58%).

Confira a lista dos 10 produtos cujos preços mais caíram:

Tomate: -22,06% Gasolina: -11,33% Contrafilé: -9,84% Batata inglesa: -8,58% Cenoura: -8,56% Maracujá: -8,42% Artigos de maquiagem: -6,46% Energia elétrica residencial: -6,10% Goiaba: -5,67% Cebola: - 5,06%

As mudanças na cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os combustíveis e as recentes baixas nos valores anunciados pela Petrobras fizeram o valor da gasolina cair, em média, 11,33% no mês.

As alterações do ICMS também ajudaram a reduzir os custos da energia elétrica residencial, que ficou 6,10% mais barata no mês.

Elevações

Por outro lado, alguns itens essenciais seguem pressionando fortemente o bolso do fortalezense. O leite longa vida foi o campeão de altas em julho, com preços subindo 22,85%.

Também se destacaram pelos aumentos o mamão (9,85%), passagem aérea (8,55%), seguro voluntário de veículo (8,55%), e hospedagem (6,12%).

Confira a lista dos 10 produtos cujos preços mais subiram:

Leite longa vida: 22,85% Mamão: 9,85% Passagem aérea: 8,55% Seguro voluntário de veículo: 8,55% Hospedagem: 6,12% Bolo: 5,22% Cigarro: 4,49% Camisa/camiseta masculina: 4,00% Blusa: 3,97% Margarina: 3,93%

