Preço da gasolina sobe 3,7% e fica quase R$ 0,20 mais caro no Ceará

A gasolina ficou quase R$ 0,20 mais cara no Ceará - alta de 3,7% -, considerando o preço médio. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio de revenda do litro do combustível no Estado ficou em R$ 5,21.

O dado é referente à semana entre os dias 20 e 26 de novembro, e está comparado com o valor registrado entre os dias 13 e 19 de novembro, quando a média do preço da gasolina estava marcada em R$ 5,02.

Na semana passada, o preço mínimo foi registrado em R$ 4,86 pela ANP, enquanto o valor máximo se aproximou do patamar de R$ 6, marcado em R$ 5,99.

Na semana anterior, o preço mínimo era de R$ 4,76, enquanto o máximo era de R$ 5,66.

Preço estável na Capital

Em Fortaleza, a movimentação de alta não foi registrada, e a gasolina ficou com um preço médio estável.

Na semana passada, o valor registrado pela ANP foi de R$ 4,99. Já o mínimo ficou em R$ 4,76, e o máximo, em R$ 5,39.

Entre os dias 13 e 19 de novembro, o preço médio da gasolina em Fortaleza era de R$ 5,00, enquanto o mínimo era de R$ 4,76. O preço máximo era de R$ 5,29.