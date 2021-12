Preço da gasolina no Ceará tem redução mas é o terceiro maior do Nordeste

Apesar de ter demonstrado queda em relação ao último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço da gasolina no Ceará figura entre os três maiores do Nordeste.

O combustível foi encontrado pelo preço médio de R$ 6,949 na semana entre 28 de novembro e 4 de dezembro, conforme a pesquisa divulgada pela agência neste domingo (5). Na semana anterior a essa, a gasolina custou em média R$ 6,958 no estado.

O preço máximo da gasolina no período analisado foi de R$ 7,299, em Crateús. O mínimo desembolsado pelos cearenses no litro do combustível foi R$ 6,670.

Fortaleza teve o terceiro maior preço médio entre as capitais nordestinas analisadas, atrás apenas de Natal (RN) e Teresina (PI). Em média, o combustível custou R$ 6,962 na Capital, sendo o preço mínimo R$ 6,67 e o máximo, R$ 6,99.

Panorama nacional

Considerando um panorama nacional, o preço da gasolina se manteve em estabilidade, mesmo diante da expectativa de recuo do valor nas bombas diante da queda dos preços de barris de petróleo no mercado mundial.

O preço médio da gasolina na semana passada ficou em R$ 6,742 o litro, levemente abaixo dos R$ 6,749/l da semana anterior. O preço mais elevado foi de R$ 7,962/l, no Sul, o mesmo preço uma semana antes, e o mais baixo de R$ 5,299/l, no Sudeste. O óleo diesel também apresentou leve recuo na semana passada.

A média foi de R$ 5,355/l, contra preço médio de R$ 5,366 na semana anterior, sendo o preço mais alto, de R$ 6,700, encontrado na região Norte, e o mais baixo, de 4,070/l na região Nordeste.

Veja preços no Nordeste

Estado Preço médio Piauí R$ 7,007 Rio Grande do Norte R$ 6,962 Ceará R$ 6,949 Bahia R$ 6,934 Sergipe R$ 6,719 Pernambuco R$ 6,67 Alagoas R$ 6,594 Maranhão R$ 6,507 Paraíba R$ 6,502

Preços no estado

MUNICÍPIO PREÇO MÉDIO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO Caucaia 6,890 6,840 6,999 Crato 6,715 6,450 7,100 Fortaleza 6,962 6,670 6,999 Iguatu 7,001 6,890 7,140 Itapipoca 7,187 7,180 7,190 Juazeiro do Norte 6,826 6,490 6,949 Limoeiro do Norte 7,143 7,128 7,149 Maracanau 6,982 6,940 6,999 Sobral 6,977 6,899 6,999