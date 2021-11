Ranking: veja em quais bairros de Fortaleza a gasolina é mais cara e mais barata

O preço médio da gasolina pode variar até 50 centavos a depender do bairro escolhido para abastecer o carro em Fortaleza.

Dados da mais recente pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizada de 31/10 a 6/11 em 100 postos de combustíveis da capital, apontam que Messejana é o bairro com o valor mais baixo (R$ 6,50) entre os locais sondados.

Em comparação com os mais caros — Mondubim e Cambeba —, em que a gasolina é vendida a R$ 6,99, os estabelecimentos de Messejana levam vantagem de praticamente 50 centavos por litro, uma diferença substancial.

Por exemplo, para encher o tanque de um carro com 50 litros, a disparidade entre estes bairros na conta final chega a R$ 25.

Convém ressaltar que os valores obtidos pelo levantamento da ANP não incluem todos os bairros de Fortaleza. E mais: as informações podem ter sofrido alterações desde a coleta, em especial neste momento de volatilidade dos preços, com sucessivos aumentos.

Confira o ranking da gasolina por bairro (preço médio)

Messejana: R$ 6,50 Jacarecanga: R$ 6,59 Itaoca: R$ 6,69 Gentilândia: R$ 6,69 Jardim América: R$ 6,75 Passaré: R$ 6,87 Bom Sucesso: R$ 6,82 Granja Lisboa: R$ 6,88 Bela Vista: R$ 6,89 Granja Portugal: R$ 6,89 Montese: R$ 6,94 Vila Pery: R$ 6,94 Siqueira: R$ 6,96 Bom Jardim: R$ 6,96 Henrique Jorge: R$ 6,97 Parque Santa Rosa: R$ 6,97 Pici: R$ 6,97 Centro: R$ 6,97 Parangaba: R$ 6,98 Jangurussu: R$ 6,98 Serrinha: R$ 6,98 Maraponga: R$ 6,98 Conjunto Ceará: R$ 6,98 Castelão: R$ 6,98 Cambeba: R$ 6,99 Mondubim: R$ 6,99

Veja os preços detalhados da gasolina por bairro

Messejana

Preço médio: R$ 6,50

Preço mínimo: R$ 6,39

Preço máximo: R$ 6,85

Jacarecanga

Preço médio: R$ 6,59

Preço mínimo: R$ 6,59

Preço máximo: R$ 6,59

Granja Portugal

Preço médio: R$ 6,89

Preço mínimo: R$ 6,65

Preço máximo: R$ 6,98

Bom Sucesso

Preço médio: R$ 6,82

Preço mínimo: R$ 6,65

Preço máximo: R$ 6,99

Passaré

Preço médio: R$ 6,67

Preço mínimo: R$ 6,67

Preço máximo: R$ 6,67

Montese

Preço médio: R$ 6,94

Preço mínimo: R$ 6,69

Preço máximo: R$ 6,99

Itaoca

Preço médio: R$ 6,69

Preço mínimo: R$ 6,69

Preço máximo: R$ 6,99

Gentilândia

Preço médio: R$ 6,69

Preço mínimo: R$ 6,69

Preço máximo: R$ 6,99

Jardim América

Preço médio: R$ 6,75

Preço mínimo: R$ 6,75

Preço máximo: R$ 6,75

Granja Lisboa

Preço médio: R$ 6,88

Preço mínimo: R$ 6,82

Preço máximo: R$ 6,97

Bela Vista

Preço médio: R$ 6,89

Preço mínimo: R$ 6,89

Preço máximo: R$ 6,89

Vila Pery

Preço médio: R$ 6,94

Preço mínimo: R$ 6,94

Preço máximo: R$ 6,94

Siqueira

Preço médio: R$ 6,96

Preço mínimo: R$ 6,94

Preço máximo: R$ 6,99

Bom Jardim

Preço médio: R$ 6,96

Preço mínimo: R$ 6,94

Preço máximo: R$ 6,97

Parangaba

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,96

Preço máximo: R$ 6,99

Henrique Jorge

Preço médio: R$ 6,97

Preço mínimo: R$ 6,97

Preço máximo: R$ 6,97

Parque Santa Rosa

Preço médio: R$ 6,97

Preço mínimo: R$ 6,97

Preço máximo: R$ 6,97

Centro

Preço médio: R$ 6,97

Preço mínimo: R$ 6,97

Preço máximo: R$ 6,97

Jangurussu

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,97

Preço máximo: R$ 6,99

Serrinha

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,97

Preço máximo: R$ 6,99

Pici

Preço médio: R$ 6,97

Preço mínimo: R$ 6,97

Preço máximo: R$ 6,97

Maraponga

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,98

Preço máximo: R$ 6,98

Conjunto Ceará

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,98

Preço máximo: R$ 6,98

Castelão

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,98

Preço máximo: R$ 6,98

Cambeba

Preço médio: R$ 6,99

Preço mínimo: R$ 6,99

Preço máximo: R$ 6,99

Mondubim

Preço médio: R$ 6,99

Preço mínimo: R$ 6,97

Preço máximo: R$ 6,99

No Ceará, o preço médio da gasolina apresentou alta, conforme apurou a ANP. Em uma semana, o valor passou de R$ 6,80 para R$ 6,91, aumento de 11 centavos, o que coloca o Estado como o segundo mais caro do Nordeste quanto ao litro do combustível, abaixo apenas do Piauí.