Preço da gasolina no Ceará sobe R$ 0,54 em uma semana e bate R$ 6,49

O preço médio da gasolina no Ceará teve um salto de 9% em uma semana. O combustível está custando, em média, R$ 6,499 no Estado - R$ 0,54 a mais do que o registrado na última pesquisa. Na semana passada, o preço médio era de R$ 5,957, o menor entre os estados do Nordeste.

O valor médio do combustível foi o segundo maior do Nordeste, atrás apenas do Piauí e do Rio Grande do Norte, onde a gasolina comum custa em média R$ 6,936 e R$ 6,853, respectivamente.

O preço máximo do combustível foi de R$ 6,79. O menor custo encontrado para a gasolina foi de R$ 5,859.

Apesar da alta no preço médio no Estado, Fortaleza registou o menor preço mínimo entre as capitais do Nordeste, em R$ 5,859. O valor médio do combustível foi de R$ 6,507 na Capital, sendo R$ 6,749 o maior preço encontrado.

Preço médio da gasolina no Nordeste

Piauí - R$ 6,936

Rio Grande do Norte - R$ 6,853

Ceará - R$ 6,499

Alagoas - R$ 6,312

Bahia - R$ 6,238

Maranhão - R$ 6,215

Pernambuco - R$ 6,186

Paraíba - R$ 6,163

Veja preços no Estado

Caucaia

Preço médio: R$ 6,439

Preço mínimo: R$ 5,950

Preço máximo: R$ 6,697

Crateús

Preço médio: R$ 6,612

Preço mínimo: R$ 6,420

Preço máximo: R$ 6,690

Fortaleza

Preço médio: R$ 6,507

Preço mínimo: R$ 5,859

Preço máximo: R$ 6,749

Icó

Preço médio: R$ 6,276

Preço mínimo: R$ 6,045

Preço máximo: R$ 6,429

Iguatu

Preço médio: R$ 6,623

Preço mínimo: R$ 6,490

Preço máximo: R$ 6,640

Itapipoca

Preço médio: R$ 6,560

Preço mínimo: R$ 6,420

Preço máximo: R$ 6,640

Juazeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,302

Preço mínimo: R$ 6,150

Preço máximo: R$ 6,499

Limoeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,599

Preço mínimo: R$ 6,599

Preço máximo: R$ 6,599

Maracanaú

Preço médio: R$ 6,703

Preço mínimo: R$ 6,690

Preço máximo: R$ 6,790

Quixadá

Preço médio: R$ 6,091

Preço mínimo: R$ 5,890

Preço máximo: R$ 6,430

Sobral

Preço médio: R$ 6,480

Preço mínimo: R$ 6,390

Preço máximo: R$ 6,499