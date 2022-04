Preço da cesta básica de Fortaleza sobe 4,17% e chega a R$ 635; veja produtos com maiores altas

O valor da cesta básica em Fortaleza aumentou 4,17% em março e alcançou valor médio de R$ 635,02. O resultado é o mais alto da série histórica iniciada em 2005.

Da lista de 12 produtos pesquisados, apenas um teve redução de preço. As informações são de pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicas (Dieese) divulgada nesta quarta-feira (06).

O óleo foi o campeão de alta no mês, ficando 14,27% mais caro no período, seguido pelo tomate (13,80%) e pela banana (6,83%). O único produto a registrar baixa no preço foi o leite (-0,40%).

Confira a variação de preços em março:

Óleo 14,27%

Tomate 13,8%

Banana 6,83%

Farinha 4,89%

Pão 3,11%

Feijão 2,8%

Arroz 1,49%

Café 1,33%

Açúcar 0,96%

Manteiga 0,92%

Carne 0,72%

Leite -0,40%

Tendo como base o atual salário mínimo de R$ 1.212, o cearense precisou trabalhar 115 horas e 16 minutos para conseguir pagar uma cesta básica.

A pesquisa ainda estima que o gasto mensal de uma família composta por dois adultos e duas crianças com alimentação chega a R$ 1.905,06.

Cesta mais cara do Nordeste

Fortaleza segue com a cesta básica mais cara do Nordeste.

Confira o ranking da Região:

Fortaleza R$ 635,02 Natal R$ 575,33 João Pessoa R$ 567,84 Recife R$ 561,57 Salvador R$ 560,39 Aracaju R$ 524,99

Todas as capitais pesquisadas pelo Dieese registraram aumento de valores em março. São Paulo foi a capital onde a cesta apresentou o maior custo (R$ 761,19) em março, seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 750,71), por Florianópolis (R$ 745,47) e Porto Alegre (R$ 734,28).