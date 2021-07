“Precisamos regulamentar políticas de hidrogênio verde”, diz Maia Júnior

O Brasil pode ser um dos maiores produtores e exportadores de energia do mundo diante das potências naturais de estados como o Ceará, mas para isso é preciso regulamentar as políticas para o hidrogênio verde. A avaliação é do titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado (Sedet), Maia Júnior, que participou nesta quinta-feira (29) do 13º Fórum Nacional Eólico.

“Nós precisamos regulamentar as políticas de hidrogênio verde. O País pode ser um dos maiores produtores e exportadores de energia do mundo com o potencial que tem em seus diversos estados, e o Ceará encara essa oportunidade como algo transformador”, pontuou Maia Júnior durante o evento online.

Ele destacou que é preciso não só criar uma legislação para o setor, mas desenvolver regras para oferecer garantias aos grandes investidores do mundo que procuram o Brasil para a produção de hidrogênio.

Incentivos

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará pontuou que os estados possuem incentivos para a produção de energias renováveis, mas reforçou a importância de acelerar essas regulamentações.

“É preciso que a gente familiarize, instrumentalize órgãos como a Secretaria do Patrimônio da União (SPU)”, disse.

Maia Júnior Secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará “Tenho essa crença, essa segurança de que se instrumentalizarmos isso vamos entrar em uma nova era na plataforma de produção de combustíveis para o mundo, assim como foi na década de 1950 com o início da Petrobras”.

O titular da Pasta arrematou que a cadeia do hidrogênio verde é rica para o setor químico e siderúrgico e possui potencial para geração de milhares de empregos. “Isso é uma cortina que se abre para um forte desenvolvimento econômico, uma cadeia nova para o País e que pode trazer uma independência econômica para os estados brasileiros”, acrescentou Maia.

Participaram do painel "Projeções políticas e regulatórias para o setor eólico nacional", além do secretário Maia Júnior, que no encontro representou o governador Camilo Santana, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Jaime Calado, representando a governadora Fátima Bezerra, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Jean-Paul Prates (PT-RN), o diretor de Estudos de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Erik Eduardo Rego, e Darlan Santos, diretor presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais & Energia – CERNE.

