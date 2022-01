Prazo de pagamento do IPVA 2022 com desconto termina hoje (31); veja como emitir boleto

Os contribuintes que quiserem obter desconto no IPVA 2022 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) devem realizar o pagamento até esta segunda-feira (31). É oferecido um abatimento de até 15% no valor do tributo.

O imposto pode ser pago de forma parcelada ou em cota única, havendo desconto de 10% na segunda opção. O benefício pode ser acumulado com a deducação de 5% dos participantes do programa Sua Nota Tem Valor.

Também há desconto de 5% (que pode chegar a 10% com o benefício do Sua Nota Tem Valor) para os contribuintes que parcelarem o imposto em até 5 parcelas.

A primeira parcela tem vencimento no dia 10 de fevereiro. Para as demais, os prazos são 10 de março, 11 de abril, 10 de maio e 10 de junho. O valor mínimo do imposto para parcelamento é de R$ 100.

Até o momento, cerca de 320 mil contribuintes já quitaram o imposto e aproveitaram o benefício, conforme a Sefaz.

O boleto pode ser emitido no site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

Veja como emitir o boleto

Acesse o site da Sefaz-CE; Na aba "Imposto", clique em "Emitir DAE IPVA"; Preencha os boxes com as informações necessárias (Chassi, Placa e Renavam); Clique em "Pesquisar" e seja redirecionado a uma página com informações do veículo e do pagamento do imposto; Se quiser fazer o pagamento à vista, clique em "Imprimir Cota Única"; Se optar pelo parcelamento, selecione o número da parcela e "Imprimir DAE".

O site ainda oferece a opção de imprimir o carnê, no qual há boletos com as parcelas de todos os meses.

Veja calendário

Parcela única (desconto de 10%): 31 de janeiro;

1ª parcela: 10 de fevereiro;

2ª parcela: 10 de março;

3ª parcela: 11 de abril;

4ª parcela: 10 de maio;

5ª parcela: 10 de junho.