Postos de gasolina registram aumento e consumidores formam filas para abastecer em Fortaleza

O preço do litro da gasolina comum em Fortaleza voltou a subir, nesta quinta-feira (23). Há dez dias, em 13 de novembro, era possível encontrar o litro do combustível por menos de R$ 5 em alguns postos da capital cearense. Consumidores protagonizaram filas, mesmo com o preço ultrapassando R$ 5.

O Diário do Nordeste comparou os valores nos mesmos postos de combustíveis visitados há dez dias e conversou com consumidores que aguardavam o abastecimento.

Para Ronaldo Ferreira, funcionário público, a instabilidade da precificação do litro da gasolina o faz investir bastante tempo na pesquisa de postos de combustíveis. "Estou vindo lá no Antônio Bezerra, vim resolver um negócio na Aldeota e vim olhando os preços. Tem que pesquisar. A maioria de Fortaleza está 5,99. Moro na Caucaia e vim aqui observando, o melhor que achei foi esse", relatou.

Elaine Santos, psicóloga, afirmou que a alteração de preços pode desorganizar a vida dela. "É bem delicado, a gente não consegue se programar financeiramente por conta das oscilações, então é bem difícil. Atravessamos Fortaleza para vir abastecer aqui. Isso pesa também no orçamento, a falta de programação, é bem desafiador", desabafou.

Washington Muniz, motorista de aplicativo, questionou a diferenciação de preços nos estabelecimentos. "A gente só não entende porque não é o mesmo preço em todos, é estranho. Influência na rotina porque para gente quanto mais barato for o combustível, mais a gente lucra, então a gente sempre opta pelos postos mais baratos", refletiu.

Legenda: Gasolina foi encontrada a R$ 5,04 na Av. Rogaciano Leite, em Fortaleza Foto: Matheus Facundo

O preço do combustível é atribuído a partir do livre mercado. Uma parcela significativa do combustível consumido no mercado do Ceará vêm de refinarias privadas.

Preço da gasolina em 13 de novembro

Av. Rogaciano Leite (posto BR): R$ 4,97

Av. Barão de Studart com Av. Santos Dumont: R$ 4,99

Rua Torres Câmara com R. José Lourenço: R$ 4,99

Preço da gasolina em 23 de novembro

Av. Rogaciano Leite (posto BR): 5,04

Av. Barão de Studart com Av. Santos Dumont: 5,06

Rua Torres Câmara com R. José Lourenço: 5,06