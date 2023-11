Complexo do Pecém vai exportar minério de ferro para a China

Durante o segundo e último dia da Expolog 2023, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) fechou um contrato com a mineradora chinesa Lion Mining para exportação de 60 mil toneladas de minério de ferro para o país asiático.

O contrato é válido por dois meses, e a operação será realizada entre dezembro deste ano e janeiro de 2024. A companhia chinesa está localizada em Caucaia e produz, além de minério de ferro, granulado e sinter feed, buscando atender o mercado brasileiro e internacional.

A negociação intensifica as tratativas entre mineradoras chinesas e o CIPP. No início de novembro, foi realizado o embarque de 104 mil toneladas de manganês com destino ao Porto de Qinzhou, na China. O material foi extraído de Ocara e Pentecoste, no interior cearense.

André Magalhães, diretor comercial do Cipp, celebrou o acordo: "Temos expertise na movimentação de minério de ferro, principalmente para exportação. A assinatura desse novo contrato reforça nossa capacidade de operar esse tipo de cargo".

Segundo dados do complexo industrial e portuário, de janeiro a outubro de 2023, passaram pelo Porto do Pecém quatro milhões de toneladas de minério de ferro.