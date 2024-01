Porto do Pecém quebra recorde e aumenta em 16% movimentação de contêineres em 2023

O Porto do Pecém teve crescimento de 16% na movimentação de contêineres em 2023, em comparação com o ano anterior. O equipamento cearense movimentou 482.930 TEUs, quebrando o recorde que havia estabelecido em 2022.

Foram 283.624 contêineres movimentados em 2023, cerca de 36 mil a mais que o ano anterior. No total, o equipamento movimentou 17.389.922 toneladas em 2023, sendo 10,9 toneladas para exportação e 6,1 toneladas de importação.

A carga mais movimentada no equipamento portuário foi o granel sólido, como minérios, escórias e combustíveis mineiras. Assim como os contêineres, as cargas soltas também tiveram destaque.

Apenas em dezembro de 2023, o Porto do Pecém movimentou 56.906 TEUs - o melhor resultado obtido em um único mês em toda a história do equipamento. O segundo melhor resultado foi registrado em outubro. O recorde de 50 mil TEUs em um mês foi quebrado no ano passado.

Movimentação no Porto do Pecém por carga

42% – Granel sólido: 7.330.870 toneladas movimentadas

36% – Contêineres: 6.272.025 toneladas movimentadas

21% – Carga solta: 3.663.276 toneladas movimentadas

1% – Granel líquido: 123.751 toneladas movimentadas

Segundo André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém, o equipamento espera alcançar 500 mil TEUs movimentados em 2024. “Por cinco meses consecutivos, batemos recordes históricos. Isso também se deve ao imenso trabalho das equipes, aos projetos de painéis solares que compuseram parte desse sucesso, novas linhas marítimas, cabotagem, exportação de frutas e o apoio fundamental da nossa equipe de operações”, aponta.

O Porto do Pecém teve que otimizar a operação em 2023 para receber a demanda gerada pela seca no Rio Amazonas. A expectativa é que a ferrovia Transnordestina dobre a capacidade de escoamento de cargas do Porto do Pecém até 2035.

Série histórica de movimentação de contêineres no Porto do Pecém