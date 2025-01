Por que Fortaleza se tornou uma das campeãs no Brasil em demanda por imóveis econômicos?

Fortaleza é a cidade brasileira com a segunda maior demanda por moradia no padrão econômico. Atrás apenas de Curitiba (PR), a capital cearense tem alta procura por imóveis no nível econômico mais baixo.

Os fortalezenses têm se destacado pela procura de imóveis entre R$ 115 mil e R$ 575 mil. O padrão econômico considera compradores com renda familiar de R$ 2 mil a R$ 12 mil.

Em um ano, Fortaleza subiu do 4º para o 2º lugar no ranking econômico. Também estão bem colocadas as cidades de Piracicaba (SP), São José (SC) e Canoas (RS).

O levantamento do Índice de Demanda Imobiliária (IDI) é desenvolvido pelo Ecossistema Sienge, CV CRM e Grupo Prospecta, com base em indicadores de potenciais compradores, procura por imóveis específicos e potencial de empreendimentos lançados, entre outros.

O resultado indica que há uma grande quantidade de famílias com esse padrão financeiro na cidade e que o mercado imobiliário está aquecido, explica Gabriela Torres, gerente de inteligência estratégica do ecossistema.

“A gente combina essa visão de que existem famílias nesse perfil em Fortaleza, e que a dinâmica econômica na cidade parece estar saudável. Com o indicador de velocidade de vendas e lançamentos, a gente vê que Fortaleza acaba sendo bem alta nesse perfil”, afirma.

A Capital se coloca como uma das mais atrativas para novos projetos imobiliários econômicos. A especialista explica que não é possível fazer relação com déficit habitacional ou demanda por moradia não atendida.

“Não é possível dizer que essa demanda não está sendo atendida, mas é um perfil que absorve bem os lançamentos que chegam em Fortaleza. Além disso, tem muita gente procurando. Tudo que é lançado, é absorvido. Quando tem um lançamento, sempre é muito bem recebido por esse perfil”, aponta.

Alexandre Queiroz Pereira, pesquisador do Observatório das Metrópoles e colunista do Diário do Nordeste, reitera que a busca por imóveis em condições melhores contribui para a alta demanda, mas que o déficit habitacional não é a única variável.

“Há muitas variáveis. Muitas famílias que vivem em situações de moradias precárias e buscam novos imóveis. Há também busca por novas localizações. Também pode estar relacionado a novas oportunidades de emprego, que acabam fixando populações”, diz.

Ele destaca regiões de forte expansão na Capital, como a Maraponga, Messejana e José Walter.

CENÁRIO ECONÔMICO DINÂMICO

O crescimento da venda de imóveis econômicos em Fortaleza se relaciona com os programas habitacionais, destaca Alexandre Queiroz.

O Minha Casa, Minha Vida teve o maior orçamento da história em 2024 e se soma, no Ceará, ao Entrada Moradia Ceará - que concede R$ 20 mil para a entrada do imóvel financiado.

A forte demanda por imóveis tem raízes do cenário de desenvolvimento econômico e menores taxas de desemprego. Há um represamento de demanda por imóveis devido aos anos de pandemia e crise, segundo o especialista.

“Houve estabilidade do poder de compra, valorização do salário mínimo. Essa política do governo federal de valorização acima da inflação do salário, permite um poder de consumo maior. Gera, sobretudo nessas faixas de imóveis de até R$ 200 mil, maior acessibilidade”, afirma.

Demanda por imóveis de médio e alto padrão

Fortaleza também se destaca nos rankings de demanda por imóveis de médio e de alto padrão. Para o médio padrão, que considera imóveis entre R$ 575 mil e R$ 811 mil e renda familiar de R$ 12 mil a R$ 24 mil, Fortaleza tem a nona maior demanda.

Já para os imóveis de alto padrão, a partir de R$ 811 mil, Fortaleza tem a sétima maior demanda do Brasil. Essa classificação de imóveis considera famílias com renda mensal superior a R$ 24 mil.

Gabriela Torres avalia que a demanda diversificada de Fortaleza reflete a potência econômica

“Fortaleza é uma cidade grande e diversa. O fato de fortaleza ter a dinâmica econômica como indicador forte nos últimos ciclos e ter bom um indicador de demanda, com perfil populacional grande e diverso e busca por imóveis, faz com que a cidade se movimente bem em todos os padrões”, diz.