Plataforma Meu INSS atualiza e permite prova de vida pelo site; veja como fazer

A plataforma Meu INSS passou por atualização e agora permite a realização da prova de vida por biometria pelo site. Além disso, é possível confirmar o recebimento de carta de concessão de forma digital. As informações são do jornal Extra.

Deste fevereiro, parte dos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode realizar a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS, sem sair de casa. Com a atualização, o site também tem a função.

Para isso, é necessário ter a biometria facial cadastrada nos bancos de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Departamentos de Trânsito (Detrans), pelo Título de Eleitor ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Anteriormente, era preciso ligar para a Central de Atendimento 135 para confirmar o recebimento da carta de concessão. Agora, uma seção do site permite a confirmação.

Cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida anualmente para continuar a receber seus benefícios, segundo o Governo Federal. Assim que a etapa é concluída, o acesso ao valor é desbloqueado.

Veja como fazer a prova de vida pelo celular no Meu INSS

Faça o download do aplicativo Meu INSS e, em seguida, o login; Uma mensagem avisando que chegou a hora de realizar a prova de vida deve aparecer, com um botão nomeado “Instale o Meu gov.br”; Clique em “Autorizações”, selecione a pendência e clique em “Autorizar”; Para tirar a foto, o aplicativo pedirá para utilizar a câmera do celular para tirar fotos e fazer vídeos. Escolha “Permitir”; O sistema também solicitará uma informação do documento que está no cadastro do governo, como a data de emissão da CNH digital. Informe; Em seguida, posicione o rosto no centro do círculo na tela do celular. O sistema solicitará que o usuário faça alguns movimentos; Uma barra azul indicará quantos segundos faltam para a conclusão dos movimentos e, em seguida, a prova de vida será concluída.

CALENDÁRIO DA PROVA DE VIDA

O novo cronograma terá como critério o mês de aniversário da pessoa segurada. Veja a sua data:

Aniversário em março e abril/2020 - Nova prova de vida em junho/2021

Maio e junho/2020 - Nova prova de vida em julho/2021

Julho e agosto/2020 - Nova prova de vida em agosto/2021

Setembro e outubro/2020 - Nova prova de vida em setembro/2021

Novembro e dezembro/2020 - Nova prova de vida em outubro/2021

Janeiro e fevereiro/2021 - Nova prova de vida em novembro/2021

Março e abril/2021 - Nova prova de vida: dezembro/2021

