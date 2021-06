Meu INSS: como fazer a prova de vida de aposentados pelo aplicativo

Com a volta da obrigatoriedade da prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os beneficiários devem realizar o procedimento nas agências bancárias ou no aplicativo Meu INSS.

A prova de vida, que visa evitar fraudes no recebimento do benefício, havia sido suspensa em março de 2020 para evitar as aglomerações em agências bancárias. Com o retorno, já passa a valer a partir desta terça-feira (1º).

O presidente do INSS, Leonardo Rolim, afirmou em entrevista à rádio CBN que faltam cerca de 11 milhões dos segurados no Brasil realizarem o procedimento.

Ele explicou que a maioria consegue realizar a prova de vida pelo aplicativo, mas aqueles que precisarem se deslocar para as agências devem aguardar a convocação conforme o calendário.

Pelo aplicativo, o procedimento utiliza a tecnologia de reconhecimento facial para identificar o beneficiário.

Veja como fazer a prova de vida pelo celular no Meu INSS

Faça o download do aplicativo Meu INSS e, em seguida, o login;

Uma mensagem avisando que chegou a hora de realizar a prova de vida deve aparecer, com um botão nomeado “Instale o Meu gov.br”;

Clique em “Autorizações”, selecione a pendência e clique em “Autorizar”;

Para tirar a foto, o aplicativo pedirá para utilizar a câmera do celular para tirar fotos e fazer vídeos. Escolha “Permitir”;

O sistema também solicitará uma informação do documento que está no cadastro do governo, como a data de emissão da CNH digital. Informe;

Em seguida, posicione o rosto no centro do círculo na tela do celular. O sistema solicitará que o usuário faça alguns movimentos;

Uma barra azul indicará quantos segundos faltam para a conclusão dos movimentos e, em seguida, a prova de vida será concluída.

CALENDÁRIO DA PROVA DE VIDA

O novo cronograma terá como critério o mês de aniversário da pessoa segurada. Veja a sua data:

Aniversário em março e abril/2020 - Nova prova de vida em junho/2021

Maio e junho/2020 - Nova prova de vida em julho/2021

Julho e agosto/2020 - Nova prova de vida em agosto/2021

Setembro e outubro/2020 - Nova prova de vida em setembro/2021

Novembro e dezembro/2020 - Nova prova de vida em outubro/2021

Janeiro e fevereiro/2021 - Nova prova de vida em novembro/2021

Março e abril/2021 - Nova prova de vida: dezembro/2021

QUEM PRECISA FAZER A PROVA DE VIDA

Todos que recebem benefícios por conta-corrente, poupança ou cartão magnético e que não realizam o procedimento há mais de um ano.

Por exemplo: quem fez prova de vida em abril de 2019 e deveria fazer em abril de 2020 e não fez, deverá fazer até junho de 2021, conforme o cronograma acima.

COMO REGULARIZAR APÓS O BLOQUEIO

Caso o pagamento só esteja bloqueado ou o benefício esteja suspenso, o beneficiário deve ir ao banco e realizar a prova de vida. Com isso, o benefício pode ser reativado e os pagamentos liberados. Em casos de cessação do benefício, a pessoa deve pedir a reativação do benefício pelo Meu INSS.

VEJA COMO FAZER AS PROVAS DE VIDAS PELOS BANCOS

BANCO DO BRASIL

O processo pode ser feito do aplicativo BB. O segurado deve acessar o menu "Serviços", depois "INSS", em seguida "Prova de vida INSS".

Depois, deve tirar foto do documento de identificação, frente e verso, e fazer uma selfie. Após a análise do banco, o beneficiário pode acompanhar pelo próprio app se sua prova de vida foi aceita e qual o prazo de validade.

BRADESCO

Neste banco, a prova de vida deve ser realizada nas máquinas de autoatendimento Bradesco e Banco 24Horas.

É necessário possuir a biometria cadastrada. Quem não tem, terá de se deslocar para realizar a prova de vida na agência, diretamente no caixa.

Todas as transações realizadas com o uso da biometria são acatadas como prova de vida caso o benefício esteja no mês de provar vida.

ITAÚ UNIBANCO

Beneficiário, tutor ou curador do banco sempre que usarem a biometria para fazer uma movimentação no banco (como um saque no caixa eletrônico Itaú, por exemplo) têm a prova de vida renovada automaticamente por mais um ano.

Presencialmente, deve ser feita nos guichês de caixa das agências bancárias.

SANTANDER

Procedimento poderá ser feitos nos terminais de atendimentos com o uso da biometria. Beneficiários também podem ir à agência com o gerente ou no guichê de caixa, com ou sem o uso da biometria.