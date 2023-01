PIX movimentou mais de R$ 10 trilhões em 2022, segundo o Banco Central

O PIX movimentou R$ 10,9 trilhões em 2022, segundo o Banco Central. O Metrópoles, que divulgou a informação, afirmou que o acumulado é maior que o dobro registrado no ano anterior, em 2021, quando foram movimentados R$ 5,21 trilhões pela modalidade instantânea de pagamentos e transferências financeiras.

Ainda de acordo com o portal, com base em dados do Banco Central, só no último trimestre do ano passado, o PIX ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão em transações efetuadas. Em dezembro, foi registrado recorde de R$ 1,2 trilhão.

Boletos e TED

Os valores movimentados pelo PIX em 2022 superam de maneira significativa os valores transferidos por boletos (R$ 5,3 trilhões). No entanto, ainda são menores que as transações efetuadas via TED (R$ 40,7 trilhões).

Em quantidade de operações, o PIX, porém, é líder: foram 24,3 bilhões de transações só em 2022, em comparação a 4 bilhões de pagamentos por boletos e 1 bilhão de TEDs.