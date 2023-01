Pix terá mudanças a partir desta segunda-feira (2); veja novas regras

O Banco Central anunciou mudanças sobre os limites de valor para as transações via PIX. As novas regras começam a valer a partir desta segunda-feira (2), exceto os ajustes feitos na gestão dos limites para clientes por meio de canais digitais, que passam a valer apenas a partir de 3 de julho.

Confira principais mudanças

Transações

Conforme o BC, terá fim a obrigação de limite por transação, mantendo apenas o limite por período de tempo.

Dessa forma, as regras para alteração dos limites conforme as necessidades dos clientes continuam as mesmas, o que significa que pedidos de redução do limite devem ser acatados imediatamente, enquanto as solicitações de aumento devem ser processadas entre 24 horas e 48h.

Os limites de transações para pessoas jurídicas também foram alterados e passam a ficar a critério dos bancos. Já a base para definir os limites com finalidade de compra é a TED e não mais o cartão de débito.

Horário noturno

Outra mudança importante diz respeito ao horário noturno. Fica a critério do banco oferecer a possibilidade de o usuário final solicitar que o período noturno fique entre 22h e 6h ou entre 20h e 6h, que é o mais usual.

PIX SAQUE E PIX TROCO

Os usuários também poderão aumentar o valor limite para retirada de dinheiro por meio das modalidades PIX Saque e PIX Troco. Antes, o limite para saque com PIX era de R$ 500, com a nova regra passa a ser R$ 3 mil durante o dia. Já durante a noite passa de R$ 100 para R$ 1 mil.

A medida é para adequar os limites usualmente disponibilizados em caixas eletrônicos para saques tradicionais.

Segundo a instituição, as mudanças visam simplificar regras de implementação e aprimorar a experiência dos usuários, ao mesmo tempo em que mantêm o atual nível de segurança do sistema de pagamento.