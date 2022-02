Pix fora do ar? Clientes relatam falhas em transferências instantâneas nesta sexta-feira (25)

A dificuldade de enviar dinheiro via Pix foi identificada por diversos clientes durante essa sexta-feira (25). O problema afetou distintas instituições, como o Nubank, Bradesco e a Caixa. Após as ocorrências, clientes começaram a apontar a instabilidade da ferramenta do Banco Central.

De acordo com o portal Tecnoblog, o órgão afirmou que “não há ocorrências generalizadas” nos participantes do Pix. No entanto, os bancos seguem recebendo reclamações.

Já o DownDetector apontou que os bugs vêm sendo relatados desde o final da tarde de hoje. Os usuários relataram que o recurso de Pix não funciona, e não estava sendo possível realizar transferências instantâneas para outros bancos.

Apesar de oscilações terem sido notificadas em bancos distintos, a maior parte das reclamações partem de clientes do Nubank. Também foi registrado grande pico de queixas relacionadas ao Bradesco.

MENSAGENS DE ERRO

O Tecnoblog apurou e confirmou a falha em diferentes intituições, como o app do Nubank, por exemplo. Ao tentar realizar a transação, o celular mostrava a mensagem de erro: “Pix fora do ar. Faça transferências por TED, de segunda à sexta, das 6h30 às 17h”.

Em resposta, o Nubank compartilhou que a base de clientes encontrou oscilações na realização de transações Pix nesta tarde.

Nubank Instituição “Lamentamos o ocorrido e informamos que estamos focados em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível.”

Na Caixa, a tentativa do Tecnoblog em realizar a transferência via Pix só foi efetivada na terceira vez. De modo similar ao Nubank, aparecia a mensagem de erro: “Transação indisponível no momento. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes”.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE