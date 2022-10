Pix do Nubank fora do ar? Usuários relatam falha nesta segunda (3)

O pix do Nubank ficou fora do ar para vários clientes do banco digital nesta segunda-feira (3). No Twitter, usuários reclamam que enfrentaram problemas para realizar transferências e também receber.

"Fico impressionada que todo dia tem instabilidade no pix", escreveu uma cliente. De acordo com os relatos, o aplicativo estava pedindo que as pessoas tentassem transferências por TED.

Oscilação

Segundo o banco, o sistema passou por uma oscilação nesta tarde, mas já está voltando ao normal. "Tá liberado! Nós passamos por uma oscilação, mas ela já foi corrigida e o sistema está sendo retomado gradualmente, tá bem?", respondeu o perfil do Nubank a uma internauta no Twitter.

De acordo com o site DownDetector, a notificação de problemas no aplicativo do Nubank teve um pico às 14h e atingiu 300 reclamações às 15h30.