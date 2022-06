Pix do Nubank fora do ar? Aplicativo passa por instabilidade nesta quarta-feira (29)

O pix do Nubank está fora do ar para alguns clientes do banco digital. A empresa respondeu alguns usuários nas redes sociais confirmando que já trabalha para resolver a instabilidade nesta quarta-feira (29).

"Estamos passando por oscilação e trabalhando para resolver, por enquanto pedimos que aguarde e fique de olho no seu histórico de transações. Combinado?", disse o perfil do Nubank em resposta uma pessoa no Twitter.

No site DownDetector, que recebe reclamações de serviços em queda, houve um pico de mais de 20 reclamações por volta das 13h30.