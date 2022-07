Pix do C6 Bank "some" do aplicativo e usuários reclamam

Os clientes do banco digital C6 Bank relataram problemas com o uso do Pix nesta quarta-feira (13). Segundo alguns dos usuários, a opção sumiu do aplicativo, enquanto outros contaram que as transferências não foram concluídas.

Após a série de reclamações, o C6 Bank confirmou o problema, revelando que os trabalhos para normalizar a situação já estão sendo feitos.

"Já estamos trabalhando para que a transferência PIX seja normalizada. Fique de olho no app", escreveu o perfil do banco em uma publicação no Twitter.

Reclamações iniciaram pela manhã

As reclamações sobre o problema se iniciaram na manhã desta quarta (13) e, como apontaram relatos do site Downdetector, se intensificaram por volta das 12h30.

Ainda conforme relatos dos clientes do banco, o chat da plataforma continua informando que "a opção de Pix está em manutenção". Até então, não existe uma previsão para o retorno do serviço.

