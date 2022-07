Fortaleza deve receber 400 mil turistas em julho; período pode movimentar R$ 1,5 bilhão

Fortaleza deve receber quase 400 mil turistas do Brasil e do exterior nas férias de julho, o que pode movimentar mais de R$ 1,5 bilhão na economia da Capital. Os dados são do Observatório do Turismo de Fortaleza, ligado à Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).

Segundo a estimativa, a permanência dos viajantes brasileiros e estrangeiros deve ser, em média, de 6,4 dias. Já o gasto médio diário deve ser de R$ 612,92. Os números se baseiam na média dos valores registrados nos meses de janeiro, fevereiro e abril deste ano, identificados pela pesquisa do perfil do turista de Fortaleza, realizada pelo Observatório.

O aeroporto de Fortaleza deve receber mais de 3.500 voos em julho e uma média diária de 17 mil passageiros, de acordo com a Fraport, concessionária que administra o terminal. Já a ocupação hoteleira deve ser em torno de 80%, aposta a Setfor.

O número de visitantes se aproxima do registrado na última alta estação, quando Fortaleza recebeu cerca de 500 mil turistas entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022.