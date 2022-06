Aviação regional: Azul negocia com Estado voos em Sobral a partir de setembro

A Azul Linhas Aéreas segue negociando com o Governo do Estado a operação de voos no novo aeroporto de Sobral.

Segundo o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, a ideia é que haja pelo menos duas frequências semanais no trecho Fortaleza-Sobral a partir de setembro.

A previsão inicial era que as operações iniciassem ainda neste mês de junho, mas o terminal ainda aguarda homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que autoriza o recebimento de voos comerciais.

Pinho ainda revelou que o número de frequências pode aumentar de acordo com a demanda e que o modelo de aeronave para o trecho ainda está sendo estudado.

Procurada, a Azul informou que "mantém negociação direta com o Estado para viabilizar o início das operações em Sobral", mas que, "no entanto, ainda não há previsão para que isso ocorra".

Questionada sobre o andamento do processo de homologação do terminal, a Anac informou, por meio de nota, que "o aeroporto público de Sobral, no Ceará, ainda não está aberto ao tráfego aéreo".

A agência esclarece que, no dia 28 de abril, "encaminhou ofício ao gestor do aeródromo informando sobre as pendências existentes e solicitando o envio da documentação pertinente para a continuidade do processo de inscrição cadastral".

Nesta quinta-feira (23), o operador aeroportuário protocolou novos documentos, que serão analisados pela área técnica responsável da Anac.

Novo aeroporto

Após investimento de R$ 70 milhões, o novo Aeroporto de Sobral foi inaugurado no dia 1º de abril deste ano e possui capacidade para receber aeronaves de até porte médio.

O terminal está instalado em uma área de 180 hectares e conta com uma pita de pouso e decolagem de 1,8 mil metros de extensão por 30 metros de largura.

Histórico de voos

O antigo aeroporto da cidade, que passa por processo de desativação, chegou a receber voos comerciais operados pela TwoFlex em parceria com a Gol.

No início de 2020, as companhias inauguraram três frequências semanais entre Fortaleza e Sobral e outras duas entre Fortaleza e Crateús e Fortaleza e São Benedito.

À época, também já eram operados os trechos Fortaleza-Jericoacoara, Fortaleza-Iguatu e Fortaleza-Juazeiro do Norte.

Em seguida, foram inaugurados os voos entre Fortaleza e Aracati e Fortaleza e Tauá, totalizando 48 frequências semanais na aviação regional.

As aeronaves utilizadas eram do tipo ATR e possuíam capacidade para até nove passageiros.

Com a compra da TwoFlex pela Azul Linhas Aéreas e a chegada da pandemia, no entanto, as operações foram suspensas.