Novo aeroporto de Sobral será inaugurado no dia 1º de abril, anuncia Ivo Gomes

O novo Aeroporto Regional de Sobral, na Região Norte, será inaugurado na próxima sexta-feira, 1º de abril. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) pelo prefeito Ivo Gomes (PDT), nas redes sociais.

O evento acontecerá na transição do governo de Camilo Santana (PT) para Izolda Cela (PDT), cujo berço político-eleitoral é Sobral.

A construção de um novo aeroporto foi decidida pelo Governo do Estado após incapacidade de expansão no terminal antigo.

De acordo com a Prefeitura, o novo aeroporto conta com pista de pouso e decolagem com 1,8km de extensão e 30 metros de largura, com capacidade para receber aeronaves de porte médio. Uma via de 2,7km de acesso vai interligar o aeroporto à cidade.

Um estacionamento, pátio de aeronaves, área de taxiamento, balizamento noturno de voos e um terminal de passeios de 2 mil metros quadrados, equipado com centro comercial, pontos de embarque, desembarque, centro administrativo, área de check-in, banheiros e centro de controle de voos fazem parte, ainda, do empreendimento.