Companhia fará voos de Fortaleza a Sobral a partir de junho

A Azul começará a operar voos entre Fortaleza e Sobral a partir de junho, revelou o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho.

A frequência, segundo ele, será realizada com aviões ATR (bimotores de médio porte).

"Ainda não temos negociações com outras companhias, mas depois que fecha uma, as outras vêm. Foi assim com Jeri, com Juazeiro, e todas (Gol, Latam e Azul) estão nesses dois terminais", disse.

Procurada pela Coluna, a Azul respondeu que "está sempre atenta a novas possibilidades de negócios e incremento em sua malha, mas, no momento, não há previsão de incremento em nossa operação no Estado do Ceará".