Pilotos e comissários encerram greve em aeroportos pelo Brasil após 5 dias de paralisação

Os pilotos e comissários de voos encerraram greve nos aeroportos do Brasil após cinco dias. A decisão veio com o aceite de uma nova proposta das companhias aéreas. A informação foi confirmada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, neste domingo (25).

Conforme informações dos integrantes do sindicato, cerca de 70% dos trabalhadores aprovaram a nova proposta de convenção coletiva, com reajuste de 6,97% nos salários fixos e variáveis, definição do horário de início das folgas e indenização por descumprimento por parte das empresas.

Ao todo, ainda segundo comunicou a entidade durante transmissão ao vivo neste domingo, 5.834 pessoas participaram da votação.

Paralisação

A paralisação no trabalho da categoria ocorreu entre segunda e sexta-feira (23), por duas horas diárias, entre as 6h e 8h. Nove aeroportos do país foram afetados, enquanto centenas de atrasos de voos e cancelamentos foram registrados.

Após cinco dias de greve, a suspensão da paralisação ocorreu no sábado por conta da análise dos pilotos e comissários da nova proposta enviada pelas companhias aéreas. A votação se encerrou às 12h deste domingo.

Inicialmente, a primeira proposta havia oferecido reajuste dos salários fixos e variáveis em 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Entretanto, apontou o sindicato na última quinta (22), 59,25% dos participantes votaram contra.

