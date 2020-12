Petrobras volta a realizar transbordo de combustíveis no Pecém em 2021

O Porto do Pecém retoma, a partir de fevereiro de 2021, as operações de transbordo de combustíveis da Petrobras, paralisadas desde 2014, anunciou o governador Camilo Santana, nesta quinta-feira (17), após reunião com o presidente da companhia, Roberto Castello Branco.

O transbordo é a transferência direta de mercadoria de um navio para outro.

Segundo o chefe do Executivo Estadual, o retorno da atividade “será muito importante para a empresa e representa ganho econômico para o Ceará, que passará a enviar combustível para comercialização em estados do Norte e Nordeste”.

Em reunião há pouco com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, a companhia anunciou que está retomando, já a partir de fevereiro, as operações de transbordo de combustíveis em nosso Porto do Pecém, que estavam paralisadas desde 2014 (cont) pic.twitter.com/529px386bI — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 17, 2020

Inicialmente, a operação vai contar com três navios 200 mil m³/mês, mas, conforme Camilo, com perspectiva de ampliação.

“Com os investimentos em modernização, aliado à parceria com o Porto de Roterdã, o Porto do Pecém tem aumentado as exportações e se consolidado como portão de entrada e saída de cargas do N/NE”, acrescentou o governador, pelo Twitter.