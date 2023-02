Petrobras reduz preços de gasolina e diesel para distribuidoras; veja novos valores

Os combustíveis devem passar por nova alteração de valores. A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (28), que reduzirá os preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. As mudanças, conforme a companhia, passam a valer a partir desta quarta-feira (1º). As informações foram divulgadas pelo G1.

O preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, conforme a petroleira — uma redução de R$ 0,13 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,32 a cada litro vendido na bomba.

Já para o diesel A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma redução de R$ 0,08 por litro.

Motivações

Conforme a Petrobras, as reduções têm o objetivo de buscar o equilíbrio dos preços com os mercados nacional e internacional, "através de uma convergência gradual".



As mudanças, segundo a companhia, abrangem as "principais alternativas de suprimentos" dos clientes da Petrobras e a "participação de mercado necessária para a otimização dos ativos".

"A companhia, na formação de preços de derivados de petróleo e gás natural no mercado interno, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente", ressaltou a empresa em nota oficial.