Petrobras está discutindo nova política de preços para diesel e gasolina

Em comunicado divulgado neste domingo (14), a Petrobras confirmou que está discutindo internamente mudanças nas políticas de preço para diesel e gasolina. As alterações já devem passar por análise da diretoria da estatal no início desta semana.

A avaliação pode "resultar em uma nova estratégia comercial para a definição de preços de diesel e gasolina", continua o comunicado da companhia.

Segundo a Petrobras, eventuais mudanças serão definidas a partir de estudos técnicos, "em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis".

O comunicado, contudo, não traz nenhum prazo para que estas mudanças sejam anunciadas ou implementadas.

'Abrasileirar' a política de preços

Desde a campanha eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem falando de "abrasileirar" a política de preços dos combustíveis. Atualmente, o valor é calculado em dólar e o petróleo segue a cotação internacional.

"Nós vamos mudar, mas com muito critério, pois durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e do óleo diesel", disse o presidente em café da manhã com jornalistas, realizado em abril deste ano.

Na última sexta-feira(12), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, também mencionou que a Petrobras iria reavaliar o preço dos combustíveis nesta semana e divulgar informações sobre a sua nova estratégia de preços.

"O critério (dos preços) vai ser de estabilidade versus volatilidade. Não precisamos voltar ao tempo em que não houve nenhum reajuste, como em 2006 e 2007, mas também não precisamos voltar à maratona de 118 reajustes no ano em um único combustível, como em 2017, o que levou à greve dos caminhoneiros", disse.