Petrobras anuncia redução de R$ 0,13 no preço médio por litro de gasolina para distribuidoras

A Petrobras anunciou que, a partir desta sexta-feira (16), irá reduzir em R$ 0,13 por litro o preço médio de venda da gasolina A, que deve passar a custar R$ 2,66 por litro. Segundo a companhia, com a redução, o preço médio ao consumidor final pode chegar ao valor de R$ 5,33 por litro.

O valor efetivamente cobrado ao consumidor no posto, contudo, é afetado por outros fatores além da parcela da Petrobras, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

"Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente", diz a Petrobras.

Gasolina tem ficado mais barata

O preço médio do litro da gasolina no fechamento de maio teve queda de 1,29% ante abril, e foi comercializado a média de R$ 5,78 no País, mostra levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

A redução no preço da gasolina foi identificada em todas as regiões brasileiras, com destaque para o Sul, onde o litro fechou a R$ 5,52, após ficar 1,80% mais barato.

Os postos sulistas também comercializaram a gasolina pelo menor preço médio do País. Já o preço médio mais alto para o combustível continua sendo registrado no Norte, a R$ 6,22.

Para o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, a redução no preço da gasolina registrada em todo o País ainda é efeito do último reajuste de 12,6% no valor repassado às refinarias, anunciado no dia 16 de maio. "Devemos aguardar os próximos dias e o reflexo da mudança no modelo de cobrança do ICMS, que deve elevar o preço médio do combustível comercializado nas bombas logo no início de junho", destaca.

Entre os Estados, apenas quatro apresentaram aumento no preço médio da gasolina. O maior aumento foi registrado no Acre, de 3,45%, que passou de R$ 6,09 para R$ 6,30.

No Amazonas, o litro ficou 0,32% mais caro e foi comercializado a R$ 6,51. Já no Amapá, o combustível fechou a R$ 6,18, com acréscimo de 0,28%. No Rio de Janeiro, a gasolina foi comercializada a R$ 5,64, com aumento de 0,09%.

O preço médio mais alto para o combustível foi registrado em Roraima, a R$ 6,54. A redução mais expressiva foi identificada nos postos de abastecimento da Bahia, de 5,97%, que passou de R$ 5,91 para R$ 5,55.

Já o preço médio mais barato, na Paraíba, fechou a R$ 5,33.