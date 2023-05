Pedra Fundamental de Usina Termelétrica da Portocem é lançada nesta sexta-feira (5)

A Ceiba Energy lançou nesta sexta-feira (05) a pedra fundamental da Usina Termelétrica Portocem. O empreendimento, que terá capacidade de 1.572 MW, é o segundo maior investimento privado do Ceará, somando R$ 4,7 bilhões.

A usina ficará localizada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) e, durante a fase de construção, irá gerar cerca de 1,7 mil empregos. A previsão para o início da operação é em julho de 2026.

O empreendimento proporcionará mais segurança ao Sistema Interligado Nacional (SIN), uma vez que irá operar nos momentos de baixo nível d'água nos reservatórios das hidrelétricas, baixa velocidade de ventos (que prejudica a geração eólica) e baixa intensidade de sol (geração fotovoltaica).

Presente na cerimônia, o governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre a missão de expandir a infraestrutura do Porto do Pecém para as demandas que se colocarem necessárias, como a produção de gás. O governador ainda apontou o papel de destaque do Ceará no relacionamento com os investidores, citando a continuidade dos projetos de desenvolvimento econômico do Estado.

"O mundo está sofrendo uma profunda transformação da produção de mercadorias que passa pela matriz energética. Aqueles que protagonizaram a mudança da matriz energética para a nossa energia de menor carbono serão as mercadorias que irão ganhar o mercado do mundo. Portanto, para nós do Ceará, essa é a nossa janela, de termos condição de aproveitarmos a transição energética, não apenas para termos exportação de matéria-prima, mas para termos no Ceará a atração de planos industriais. Nós devemos falar de reindustrialização, devemos falar especialmente em reindustrialização verde do Brasil, implantada no Nordeste brasileiro, é esse o nosso desafio", disse Elmano.

Infraestrutura

Em fevereiro, a Portocem Geração de Energia assinou contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) com um consórcio formado pela Consag e a Mitsubishi Power para a implantação da usina.

A empresa Mitsubishi Power ficará responsável pelo fornecimento das turbinas a gás, enquanto a Consag será responsável pelo desenvolvimento dos projetos básico, executivo, obras civis, fornecimento do Balance of Plant (BOP) e das utilidades, montagem eletromecânica e comissionamento da Usina, além de ser responsável pela implantação da linha de transmissão e subestações.

Composta por quatro turbinas geradoras em ciclo simples, que são movidas a gás natural, a UTE Portocem terá uma linha de transmissão de 8 km que conectará a usina ao SIN, através da Subestação Pecém 2.

O empreendimento receberá gás natural de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) que será afretada pela Portocem e ficará permanentemente atracada dentro da área abrigada do Porto de Pecém.

Geração de empregos

Com a construção da UTE Portocem, estima-se a geração de cerca de 1,7 mil empregos indiretos

durante a sua fase de construção, que terá duração de aproximados 39 meses. Estão previstas obras de implantação, que englobam a construção de estruturas, além da montagem dos equipamentos elétricos e mecânicos.

Com toda a infraestrutura que está sendo montada, segundo estima o Secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Efraim Cruz, o investimento para o Estado só este ano pode chegar em torno de R$ 1 bilhão.