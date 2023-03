Portocem assina contrato com Mitsubishi Power e Consag para construção de usina termelétrica

A Portocem Geração de Energia S.A assinou contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) com um consórcio para a implantação da Usina Termelétrica Portocem. O consórcio é formado pela Consag e pela Mitsubishi Power.

A usina termelétrica é um projeto greenfield, composta por 4 turbinas a gás Mitsubishi M501JAC em ciclo simples, alimentadas por gás natural.

De acordo com o CEO da Portocem Ronan Dias, a usina está sendo projetada para operar nos momentos de baixa performance das fontes renováveis, como baixa velocidade de ventos (o que prejudica a geração eólica) e baixa intensidade de sol (geração fotovoltaica), além dos casos de baixo nível d'água nos reservatórios das hidrelétricas.

O empreendimento será implantado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará), no município de Caucaia, e será interligado ao SIN – Sistema Interligado Nacional – através da subestação de Pecém II 500 kV, com uma Linha de Transmissão de 6 km.

Com projeto de 1.572 MW, a Portocem recebeu a autorização do Ministério de Minas e Energia como Produtor Independente de Energia Elétrica. A companhia assinou, em novembro de 2022, com a CCEE, compromisso de entrada em operação comercial no dia 1º de julho de 2026 e duração de 15 anos.

