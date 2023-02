Complexo do Pecém elabora plano estratégico e faz reestruturação

Hugo Figueiredo, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), revelou à coluna que sua empresa está elaborando o planejamento estratégico para este e os próximos anos, algo que exige “conversas intensas com as diversas partes interessadas”, como ele explicou.

A esse trabalho ele e sua diretoria estão dedicando tempo integral.

Além disso, a CIPP S/A – da qual é sócio o Porto de Roterdã, com 30% do seu capital – está passando por um processo de reestruturação cujo objetivo é “melhor atender às demandas pela frente”.

Indagado sobre uma nova expansão do Porto do Pecém tendo em vista a próxima chegada das empresas que produzirão Hidrogênio Verde e gerarão energia eólica offshore (dentro do mar), o presidente da CIPP S/A respondeu nos termos a seguir, bem próprios de um gestor experiente:

“Quando tivermos uma melhor compreensão do horizonte dos investimentos das diversas empresas de eólica offshore, potenciais clientes da área portuária e industrial da CIPP, então o incorporaremos nos nossos horizontes de 5 e 10 anos de investimento, também.”

Sobre a expansão do porto, a informação de que dispõe esta coluna é antiga e indica que o enrocamento – aquele molhe de pedra que protege o porto – será estendido na direção Norte para permitir a construção de uma área exclusiva para a movimentação dos grandes e pesados equipamentos que serão utilizados na instalação das torres e turbinas eólicas, incluindo suas pás, cujo comprimento alcançará no mínimo 80 metros.

Outra informação captada junto à anterior administração do Complexo do Pecém dá conta de que, para a nova expansão do porto, serão investidos cerca de R$ 1,5 bilhão, que serão financiados por bancos estrangeiros, com aval do Porto de Roterdã. Esta informação não foi desmentida até agora.

FIEC E CDL NA POSSE DE CAMILO NO SENADO

Ricardo Cavalcante, presidente, Carlos Prado, 1º vice-presidente, e Beto Studart, ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), e Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, participaram ontem, em Brasília, da sessão solene do Senado Federal que deu posse aos senadores eleitos em outubro passado.

Essa comitiva fez questão de, pessoalmente, cumprimentar e parabenizar o ex-governador Camilo Santa, que agora é senador e que hoje se licenciará da casa para reassumir o comando do poderoso Ministério da Educação.

SHOPPING EUSÉBIO ENTRA NO CARNAVAL

Alô, foliões! O Shopping Eusébio, localizado à margem da CE-040, na zona urbana da cidade do Eusébio, elaborou uma programação especial para este mês de fevereiro, a qual ganhou o nome de CarnaFolia.

Além de um cenário instagramável inédito e exclusivo, o Shopping Eusébio terá eventos para todas as idades. Por exemplo: amanhã, 3, e no dia 10, acontecerá o Happy Hour da Folia, com o Bloco do Prazer, que mostrará axé, afoxé, marchinhas carnavalescas, sempre a partir das 19h na praça de alimentação.