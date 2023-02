Uece e Dell promoverão Programa Gratuito de Ensino Digital

Atenção, jprofessores! A Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio da Pró-reitoria de Extensão (Proex), do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Dell (Lead) e do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos (Iepro), está a divulgar o Programa Gratuito de Ensino Digital, voltado para profissionais de educação e professores da rede pública e privada de ensino do Brasil, dos Ensinos Médio e Superior.

O programa, que será executado a partir de investimentos da Dell Computadores do Brasil Ltda, será ofertado de forma online e gratuita. Os cursos serão acessíveis para as Pessoas com Deficiência (PcD).

Serão 500 vagas ofertadas, assim distribuídas:

200 vagas para turmas com tutoria, dos cursos de Informática Prática; Introdução a Aplicativos On-line do Google; Inglês Básico 1; e Inglês Básico 2;

100 vagas para turmas com tutoria e mentoria da trilha: Produção de Conteúdos Acessíveis para DAL (1º módulo- 25h) + Produção de Conteúdo Acessível na Ferramenta Editory (2º módulo – 25h); e

200 vagas para turmas sem tutoria, dos cursos de Recursos Básicos do Microsoft Excel; e Introdução ao Office 365.

A inscrição deve ser realizada pelo site https://leadfortaleza.com.br/ead/pre-selection.

O critério de seleção será por ordem de inscrição, até o preenchimento das vagas.

Os cursos serão certificados pela Uece.