Passo a passo: como abrir um CNPJ pela internet

O número do CNPJ é o que garante a formalização das pessoas jurídicas perante o governo, além de permitir a emissão de notas fiscais.

Sendo assim, com esse cadastro tudo se mantém regularizado e você fica em dia com impostos e documentações.

Veja abaixo o que é um CNPJ, como abrir pela internet e tire dúvidas sobre a regulamentação.

O que é um CNPJ?

O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a identidade única de uma empresa perante a legislação e o estado.

O CNPJ tem a configuração XX. XXX. XXX/XXXX-XX, onde os primeiros oito dígitos são o número-base, os quatro seguintes o número de ordem das filiais da empresa, o penúltimo e o último são Dígitos de Verificação.

Quem precisa abrir um CNPJ?

O CNPJ não é necessário apenas para quem tem, de fato, um negócio. Ele também é importante para o profissional autônomo que precisa emitir nota fiscal pelo serviço prestado a uma empresa.

Além dos modelos de empresas propriamente ditos, também existe o Microempreendedor Individual (MEI), que é o CNPJ para quem fatura até R$ 81.000,00 por ano, tem no máximo um funcionário e exerce atividades específicas em que tal registro é permitido.

Quais são os passos para abrir um CNPJ de forma rápida e segura?

O número do CNPJ é emitido pela Receita Federal após a abertura da empresa. Para conseguir o cadastro, é necessário cumprir passos. Veja quais são:

Contrate um contador

O primeiro passo para abrir uma empresa é contratar um contador. Esse profissional deve te ajudar com cada detalhe do processo e com a documentação.

Escolha o tipo de empresa

Escolha o porte da empresa de acordo com atividade e faixas de faturamento. Vale lembrar que algumas atividades mais simples e com baixo faturamento podem optar pelo MEI.

Selecione a natureza jurídica

Natureza jurídica é o tratamento legal de uma empresa. Ou seja, selecionamos as leis aplicáveis, o valor necessário de capital para abertura e também o número de sócios.

Identifique o código CNAE das suas atividades

O governo separa as atividades das empresas por códigos para indicar os regimes de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real), obrigações burocráticas e também limitar as atividades que um negócio pode exercer.

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal é o chamado código CNAE, que deve ser escolhido no momento da abertura. Ele pode ser alterado depois, se for necessário.

Para saber como escolher os códigos corretos, o melhor caminho é consultar seu contador.

Separe os documentos necessários

RG e CPF;

Comprovante de endereço;

Certidão de casamento de quem for casado;

Cópia do IPTU ou documento que indique a inscrição municipal do imóvel em que será a sede da empresa;

Quem quiser abrir uma empresa com sócios deve providenciar os mesmos documentos de todos os envolvidos.

Como faço para ter um CNPJ autônomo?

Acesse o Portal do Empreendedor;

o Portal do Empreendedor; Na tela de formalização é possível começar o seu registro de Microempreendedor Individual para conseguir CNPJ para autônomo.

é possível começar o seu registro de Microempreendedor Individual para conseguir CNPJ para autônomo. Tenha em mãos os seus dados pessoais, como CPF e título de eleitor.

Como faço para abrir um CNPJ MEI?

Faça um cadastro no Portal do Empreendedor;

no Portal do Empreendedor; Pegue o seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

o seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Assim, fica mais simples abrir uma conta no banco para sua empresa, emitir notas fiscais e buscar empréstimos.

Como abrir um CNPJ ME?

Para ter seu CNPJ você vai precisar de documentos específicos para protocolar na Junta Comercial do seu Estado e na Prefeitura da sua cidade. Confira os passos para ter um CNPJ ME:

Defina seu modelo de negócios e o nome da empresa;

seu modelo de negócios e o nome da empresa; Contrate um Contador de confiança;

um Contador de confiança; Escolha as atividades para exercer (CNAEs);

as atividades para exercer (CNAEs); Saiba qual será o seu regime tributário : Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real;

: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real; Elabore o Contrato Social com a participação dos sócios;

com a participação dos sócios; Separe os documentos necessários para efetuar o registro na Junta comercial;

necessários para efetuar o registro na Junta comercial; Obtenha o alvará de localização e funcionamento;

de localização e funcionamento; Faça a Inscrição Estadual (somente empresas de comércio) ou Inscrição Municipal (no caso de serviços).

Como abrir um CNPJ Ltda?

Contratar um contador;

um contador; Definir o CNAE;

o CNAE; Definir a configuração da Empresa;

a configuração da Empresa; Fazer a Análise Prévia de Localidade;

a Análise Prévia de Localidade; Elaborar o contrato social;

o contrato social; Registro na Junta Comercial ou Cartório;

ou Cartório; Emitir o CNPJ;

o CNPJ; Conseguir os Alvarás e outras Liberações.

Quanto tempo para abrir um CNPJ?

O tempo para emitir um CNPJ depende da cidade e do Estado onde você está. Afinal, cada órgão público de cada cidade funciona de acordo com suas próprias regras.