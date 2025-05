Supermercado Guará terá nova unidade em Fortaleza e negocia mais lojas

A inauguração da nova loja do Supermercado Guará na avenida Washington Soares, no Parque Manibura, não deve ser a única deste ano da empresa. A rede deve continuar se expandindo para a região e abrir "em breve" uma nova unidade, desta vez no bairro Guararapes. A empresa também está prospectando novas aberturas.

Os detalhes foram repassados ao Diário do Nordeste pela rede. Contudo, não há detalhes de quando será realizada a inauguração.

O bairro é um dos que ainda não conta oficialmente com lojas da empresa, mas que está inserido na estratégia recente de expansão do Guará em relação à região Sul de Fortaleza, incluindo ainda o Eusébio, na Região Metropolitana.

Lojas no Luciano Cavalcante, Dunas e nos shoppings Iguatemi e Terrazo — esta já no Eusébio — indicam que a estratégia da empresa também está focada em um público consumidor de maior poder aquisitivo.

"Acreditamos fortemente no potencial da região — prova disso é que esta já é a nossa terceira unidade na zona sul de Fortaleza, somando-se às lojas do Shopping Iguatemi e do bairro Luciano Cavalcante e ao novo espaço no Pátio Água Fria", disse a empresa.

Novas aberturas no radar

A loja recém-inaugurada na avenida Washington Soares, de acordo com informações do próprio Guará, deve contar com 50 empregos diretos e outros 150 indiretos. Somada com a unidade que será construída nos próximos meses no Guararapes, são dois novos estabelecimentos; no entanto, não devem ser as únicas no portfólio da rede.

O supermercado afirmou que está "em fase de negociação para outras possíveis aberturas", sem revelar prazos nem onde as lojas serão instaladas por enquanto. Atualmente, a empresa tem 12 unidades em funcionamento, sendo 10 em Fortaleza e duas no Eusébio.

Com 18 anos de existência, a rede é marcada por apostar no setor de supermercados, mantendo unidades com o mesmo nome, com exceção da loja da Praia de Iracema, chamada de Guará La Petit, caracterizada por ter um tamanho menor do que um estabelecimento tradicional.

