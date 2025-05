Ouro no Ceará: Empresa canadense adquire projetos para explorar metais preciosos no interior

A mineradora canadense ValOre Metals anunciou a assinatura de acordo para adquirir 100% das ações da South Atlantic Gold, também com sede no Canadá. Essa operação terá influência direta em projetos de exploração de ouro, platina, paládio e outros minerais preciosos no sertão do Ceará, nos territórios de Pedra Branca, Mombaça e Tauá.

Em 2021, a Coluna Victor Ximenes havia noticiado com exclusividade o início do projeto, o primeiro de exploração comercial de ouro na história do Estado.

Distrito mineral de 100 mil hectares

Segundo a ValOre, a operação visa à criação de um distrito mineral de 100 mil hectares no interior do Ceará. O negócio concentra os projetos de Pedra Branca sob uma mesma estrutura corporativa, ampliando a escala, a viabilidade econômica e o potencial de exploração da região.

Conforme comunicado emitido pela empresa compradora, a operação envolverá a incorporação da South Atlantic pela ValOre por meio da sua subsidiária ValOre Subco, em uma transação aprovada de forma unânime pelos conselhos das duas companhias. Após a conclusão, a nova empresa (Amalco) será integralmente controlada pela ValOre.

Legenda: Trabalho da mineradora South Atlantic Gold em Pedra Branca Foto: South Atlantic Gold/Reprodução

"Estamos muito animados para iniciar os programas de exploração nas áreas combinadas e expandidas do projeto Pedra Branca, uma vez concluído o acordo", afirmou Jim Paterson, presidente e CEO da ValOre, em nota oficial.

A efetivação ainda depende da aprovação dos acionistas da South Atlantic, em assembleia a ser realizada em maio.

Para o advogado Tomás Figueiredo, especialista em Mineração, "a aquisição representa um marco para o Ceará, que passa a integrar de forma expressiva o mapa global dos PGEs (Platinum Group Elements)".

"Essa integração dos projetos reforça o potencial mineral do nosso Estado e atrai novos olhares de investidores e empresas com foco na prospecção", comenta Figueiredo.

Área estratégica

O projeto Pedra Branca é dividido entre duas frentes principais: o Pedra Branca PGE (platina e elementos associados) e o Pedra Branca Au (ouro). Ambos estão situados em uma área estratégica e possuem recursos já identificados por estudos técnicos independentes.

A nova configuração proporcionará à ValOre uma área contínua para desenvolvimento mineral no sertão cearense, reforçando o objetivo de tornar Pedra Branca uma referência em mineração de metais preciosos no Brasil.

O avanço desse novo polo mineral pode gerar mais de 1.000 empregos nos próximos anos. A South Atlantic já havia investido pelo menos R$ 15 milhões nas pesquisas minerais na região.