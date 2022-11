Parcela de consignado do Auxílio Brasil é descontada antes do previsto e beneficiários reclamam

Beneficiários do Auxílio Brasil que aderiram ao crédito consignado da Caixa Econômica Federal relataram esta semana, por meio das redes sociais, que a parcela do empréstimo do mês de dezembro foi antecipada já para este mês. Segundo o jornal Extra, Paola de Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, expôs o caso e as reclamações dos beneficiários em uma publicação no Facebook.

O relato de Paola abriu espaço para uma série de comentários de pessoas já inscritas para o recebimento do benefício. Algumas delas relataram o adiantamento da parcela prevista para dezembro, enquanto outras revelaram uma cobrança até mesmo sem terem autorizado o crédito consignado.

"As famílias foram pegas de surpresa, porque pegaram o crédito para desconto em dezembro e já viram o benefício ser descontado em novembro", pontuou a diretora na publicação. Segundo ela, grupos já estariam fazendo uso eleitoral da questão, alegando que isso teria acontecido após a derrota de Bolsonaro nas urnas.

"Essa moda de aterrorizar os mais vulneráveis precisa ter fim. É fundamental ter políticas públicas que respeitem a vida e a dignidade das pessoas", complementou ela.

Uma beneficiária do Auxílio Brasil ouvida pelo Extra contou que a parcela a ser descontada este mês está disponível no aplicativo Caixa Tem, disponibilizado pelo banco.

Já um dos comentários da postagem de Paola mostra que até mesmo sem adesão o desconto é mostrado. "Bom dia, não fiz o empréstimo e já está descontando", escreveu um usuário chamado Lel Kids.

Resposta da Caixa

Em nota, a Caixa Econômica Federal explicou que a retenção do valor é feita de forma antecipada pelo Ministério da Cidadania e, em seguida, o valor é repassado à Caixa.

"Os clientes recebem, no ato da solicitação do crédito, comprovante com os dados financeiros da operação e a orientação acerca da disponibilização das cláusulas gerais do contrato", diz parte do comunicado da Caixa enviado ao Extra.

Por fim, o banco pontua que outras informações sobre o benefício podem ser acessadas na página do Consignado Auxílio, no site da própria Caixa.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE