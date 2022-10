Consignado do Auxílio Brasil: o que acontece se benefício for cortado?

Os beneficiários do Auxílio Brasil que pegarem empréstimo consignado terão de continuar pagando as parcelas até o fim do prazo do contrato mesmo se porventura pararem de receber o benefício.

A situação pode ocorrer caso a pessoa não se enquadre mais nas regras do programa e se o auxílio for extinto ou tenha o valor reduzido.

As condições estão nas regras divulgadas pelo Governo sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Dessa forma, o empréstimo em questão funciona como qualquer outro, no qual os contrantes precisam pagar o valor tomado, com acréscimo de juros pelo número acertado de prestações.

Caso uma das três situações citadas ocorram e a pessoa não receba mais o auxílio, o Governo não irá assumir a dívida.

Como é de praxe do empréstimo consignado, a parcela do empréstimo é descontada automaticamente do benefício, de forma que o que entra na conta do beneficiário é apenas o que sobra após o desconto.

Se o benefício deixa de ser recebido, o cidadão precisará de outra fonte de renda para honrar o compromisso.

Caso o pagamento não seja realizado até o vencimento, o valor devido aumenta com a incidência de juros e multa pelo atraso.