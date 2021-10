Para não perder clientes, empreendedora investe em capacitação e reformulação do negócio

Com foco em festas variadas, celebrações e eventos, a empresa Cake Shop, fundada pela confeiteira Ana Cristina Pires na cidade de Sobral, logo foi afetada pelo início da pandemia, em março do ano passado. Apesar do impacto inicial, a empreendedora decidiu apostar em bolos para presentes como forma de se manter no mercado. A iniciativa funcionou e, atualmente, o delivery é a fonte de renda principal da empresa.

Em parceria com o Sebrae Ceará, Ana Cristina realizou formações e participou de eventos que contribuíram para que melhorasse sua compreensão do mercado. “Palestras sobre formação de preços, planilhas de custos de produtos, de como não ter prejuízo no preço, um pouco de finanças, organização financeira, marketing, de como usar as redes sociais a favor do meu negócio. Foram palestras on-line, mas importantes pro meu desenvolvimento”, comenta.

Além de ter trabalhado na reformulação dos produtos, Ana Cristina também atua em diversos eventos junto a outros empreendedores. Dessa forma, contribui com ideias e ações para auxiliar o coletivo, além de realizar networking. Em 2020, a proprietária da Cake Shop participou do Fórum da Alimentação Fora do Lar, em que outras empresas também apresentaram as principais demandas do setor e receberam capacitações variadas.

“Essas informações foram importantes pra que a minha empresa pudesse se equilibrar e, embora estivesse sofrendo com a realidade da pandemia, não estagnasse. Pelo contrário, fosse ir em busca de novas possibilidades”, comenta.

Neste ano, Ana Cristina começou a participar do programa Líder (Liderança para Desenvolvimento Regional), realizado pelo Sebrae, que une entidades privadas, poder público e o terceiro setor, como forma de estimular o desenvolvimento de territórios nacionais. Segundo Ana, os encontros estão sendo “intensos”, devido ao volume de informações e aprendizados.

Sebrae na sua Empresa

Para empresas que precisam de diagnósticos aproximados de suas demandas, o programa Sebrae na sua Empresa realiza uma avaliação das demandas de cada empreendimento. Após o diagnóstico, o negócio passa por uma consultoria gratuita em uma das seguintes áreas: marketing, planejamento ou finanças.

Na região Norte do Ceará, por exemplo, mais de 1.500 empresas já se cadastraram para participar do projeto. Segundo Mariana Linhares, analista do Sebrae em Sobral, o foco do projeto são microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) e foi desenvolvido como uma forma de garantir um apoio no processo de retomada da economia.

Solicite o Sebrae na Sua Empresa:

0800-570-0800 (ligação gratuita ou WhatsApp)

link.ce.sebrae.com.br/sebraenasuaempresadn

