Otoch inaugura stand do Now Living em frente ao RioMar Fortaleza

A Otoch, grupo empresarial que desde 1968 atua nos setores da indústria, comércio e serviços do Ceará, anuncia a abertura do stand de vendas do Now Living, lançamento imobiliário localizado em um dos endereços mais estratégicos de Fortaleza: em frente ao Shopping RioMar Fortaleza, na Rua Almeida Prado, 330. O espaço possibilita que visitantes conheçam de perto o conceito de moradia que define o empreendimento.

Com uma estética contemporânea e acolhedora, o stand reforça a imagem da marca como uma empresa moderna, sólida e que entende as necessidades do mercado. “O ambiente apresenta os principais diferenciais do Now Living com clareza, reforça o cuidado da Otoch com detalhes e cria uma experiência imersiva com nossa sala de experiência, que aproxima o cliente do produto final”, ressalta Renata Segundo, gerente comercial da Otoch.

Marcado por um conceito que valoriza o estilo de vida urbano, o Now Living se destaca no mercado de Fortaleza ao reunir excelente localização, funcionalidade e infraestrutura completa. O empreendimento está situado em frente a um dos principais shoppings da cidade e próximo a serviços, comércio, mobilidade, gastronomia e polos corporativos como o ITC Empresarial.

Legenda: O Now Living conta com opções de apartamentos de 64m² e 75m², com 2 ou 3 quartos e 1 ou 2 vagas de garagem Foto: divulgação

O empreendimento conta com áreas comuns que trazem benefícios aos moradores, como coworking, minimarket, academia, lavanderia, salão gourmet, pet place com pet care, projetados para reduzir deslocamentos e tornar a rotina mais prática.

O Now Living conta com opções de apartamentos de 64m² e 75m², com 2 ou 3 quartos e 1 ou 2 vagas de garagem, atendendo diferentes perfis de famílias que desejam morar com conforto, segurança e proximidade dos principais serviços da região. A torre única reforça exclusividade e privacidade para os moradores.

Serviço

Lançamento - Now Living

Endereço do stand: Rua Almeida Prado, 330, em frente ao Shopping RioMar Fortaleza

Instagram: @_otoch

Site: http://otoch.com/

Telefone comercial: 85 4042-6628