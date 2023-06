Obras da Linha Leste do Metrofor devem ser retomadas nesta segunda-feira; cronograma será revisto

Após lentidão devido a impasse por revindicações trabalhistas, as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor) devem retomar a velocidade, nesta segunda-feira (19), em todos os canteiros, segundo a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

Atualmente, o serviço está com quatro frentes em andamento, nos trechos das Estações Chico da Silva, no Centro, Colégio Militar e Nunes Valente, na Aldeota, e no Papicu.

Conforme a pasta, as atividades sofreram “leve redução no ritmo porque o consórcio responsável pela obra negocia com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil Pesada do Ceará (Sintepav-CE), que pleiteia reajuste salarial e da cesta básica acima do percentual estabelecido em obras do mesmo porte”.

O órgão afirmou, contudo, que a previsão para os operários retomarem o ritmo normal dos serviços é até hoje (19). “A gestão está trabalhando para acelerar o andamento dos trabalhos em todos os canteiros de obra”, disse.

Na tarde da última sexta-feira (16), o Diário do Nordeste visitou o canteiro da rua Nunes Valente. No local, apesar das máquinas, não havia trabalhadores.

Legenda: A Linha Leste fará o percurso entre o Centro e o Papicu, com um tempo total estimado de 15 minutos Foto: Ismael Soares

Obra de uma década, Linha Leste terá cronograma revisto

Questionada sobre o cronograma de entrega, a Seinfra afirmou que, no momento, está revendo o planejamento de execução da obra para novos prazos serem estabelecidos.

Iniciada em 2013, a última previsão anunciada para a intervenção ser finalizada foi para 2024. O empreendimento terá 7,3 quilômetros de extensão e contará com cinco estações, sendo uma de superfície (Tirol-Moura Brasil) e quatro subterrâneas (Chico da Silva Leste, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu).

Os recursos são da ordem de R$ 1,86 bilhão, sendo R$ 1,2 bilhão do Governo do Ceará (R$ 1 bilhão referente a empréstimo junto ao BNDES) e o restante do Governo Federal.

Segundo a Seinfra, enquanto as atividades são retomadas, a gestão tem adotado medidas para melhorar o desempenho da obra, com o reforço de equipamentos, insumos e equipes de trabalhadores. Além disso, frisou, há um esforço para liberar os trechos viários interditados.

“O primeiro ponto que deve ser reaberto para o tráfego de veículos será a rua Nunes Valente, no cruzamento com a avenida Santos Dumont. O segundo trecho, que deve ser liberado até o fim do ano, será a rua Tibúrcio Cavalcante, também no cruzamento com a avenida Santos Dumont”, afirmou.

Legenda: Na tarde da última sexta-feira (16), o Diário do Nordeste visitou o canteiro da rua Nunes Valente. No local, apesar das máquinas, não havia trabalhadores Foto: Ismael Soares

Equipamento beneficiará 150 mil pessoas

A Linha Leste fará o percurso entre o Centro e o Papicu, com um tempo total estimado de 15 minutos. Após a conclusão das obras, cerca de 150 mil pessoas poderão utilizar o transporte para deslocamento diário, segundo a Seinfra.

O empreendimento vai garantir aos usuários mais opções de deslocamento e integração entre os modais disponíveis, fazendo conexão com as linhas Sul e Oeste, além do VLT Parangaba-Mucuripe e o terminal de ônibus do Papicu.

Legenda: Segundo a Seinfra, enquanto as atividades são retomadas, a gestão tem adotado medidas para melhorar o desempenho da obra Foto: Ismael Soares

Atualmente, o sistema metroviário de Fortaleza e Região Metropolitana conta com três linhas em funcionamento. Conforme a pasta, a Linha Sul, a Linha Oeste e o VLT Parangaba-Mucuripe possuem aproximadamente 57 quilômetros de extensão, atendendo, em média, mais de 51 mil pessoas por dia.

