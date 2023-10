Número de eventos crescerá 30% no CE; turista de negócios gasta 2 vezes mais que visitante de lazer

Entre seminários, feiras e congressos, o Ceará é palco de diversos eventos corporativos locais e internacionais. Seguindo o ritmo de recuperação pós-pandemia, o setor deve crescer em 2024, impulsionando o turismo de negócios.

A expectativa é que o número de eventos realizados no Ceará cresça até 30% em 2024, conforme o Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos).

Os últimos meses de 2023 apresentam forte demanda do setor. O Centro de Eventos, maior equipamento do segmento em Fortaleza, tem expectativa de alta ocupação nos próximos meses.

No primeiro fim de semana de outubro, o equipamento operou em capacidade máxima, com público estimado de 20 mil pessoas. Todos os pavilhões do centro foram ocupados por eventos de médio e grande porte, quebrando um recorde de ocupação de 11 anos, segundo a Secretaria de Turismo do Governo (Setur). Até o fim do mês, outros 11 eventos ainda devem ocorrer no local.

A titular da Setur, Yrwana Albuquerque, afirma que o Centro de Eventos deve fechar 2023 com cerca de 115 eventos realizados. A expectativa de crescimento é de 10% para 2024. O Estado também conta com hotéis da Avenida Beira Mar, em Fortaleza, e o Centro de Convenções do Cariri, no Crato, como grandes polos de realização de eventos de negócios.

Yrwana aponta que o segmento de eventos é responsável pela maior parte da geração de empregos pelo turismo. “Os eventos funcionam em um período muito maior que o da realização. A organização inicia cerca de três dias antes. Há oferta de muitos empregos, das mais diversas vagas, como equipamentos, logística, tradução, gastronomia, deslocamento. É um segmento dentro da indústria do turismo que é um dos mais injetores”, comenta.

A expectativa da pasta é que o Estado se consolide como um polo turístico além da praia, sediando eventos empresariais de múltiplas áreas. Yrwana destaca o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, a Expolog e outros como eventos nacionais que tiveram palco no Centro de Eventos neste ano.

Legenda: Turismo de eventos deve crescer em 2024 no Ceará Foto: Kid Júnior

De janeiro a setembro de 2023, os eventos do Ceará reuniram 350 mil pessoas, segundo a Setur. A participação em eventos de negócios é a principal motivação de cerca de 15% dos turistas que vêm ao Estado.

Turista de negócios gasta mais

A parcela de turistas que vem ao Ceará para participar de feiras e congressos é significativa para o setor de hospedagem. Aproveitando a demanda, os hotéis investem na estrutura para que eventos de pequeno a médio porte possam ocorrer nos próprios estabelecimentos.

Regis Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, ressalta que eventos de grande porte geram uma movimentação que complementa a oriunda do turismo de lazer.

Veja também

“A cidade já tem um movimento na faixa dos 50 a 60% dentro do turismo do dia a dia, seja o turismo corporativo e o grande forte, que é o de lazer. Ai você vem com um evento de 2 a 3 mil pessoas, e os 20 a 30% a mais que o evento agrega, faz um impacto muito forte”, explica.

O setor de alimentação e lazer também é diretamente impactado pelo público. O turista de negócios passa menos tempo no Estado, em comparação com o viajante de lazer, mas gasta mais, segundo levantamento da Setur.

A estimativa é que quem viaja para compromisso de trabalho gaste cerca de R$ 700 por dia, com estadia média de cinco dias. Já quem visita o Ceará a lazer, tem gasto médio de R$ 350 por dia.

A Setur também prevê o retorno dessas turistas para viagens de férias, acompanhados de familiares ou amigos. Em pesquisa realizada pela pasta, 9 a cada 10 pessoas que visitaram o Estado a negócios demonstraram interesse em voltar.

Volta das viagens corporativas

O setor de viagens corporativas está em plena recuperação após período de baixa causado pela pandemia, segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas (Abracorp). A área registrou em agosto faturamento de R$ 1,2 bilhão, 21,% superior ao mesmo mês de 2019 - patamar pré-pandêmico.

Os serviços de locação de veículos, hotéis e passagens aéreas foram os mais beneficiados, com altas de 104%, 34% e 16,5%, respectivamente.

Com preços ainda elevados, os serviços aéreos atingiram faturamento de quase R$ 805 milhões em agosto, um aumento de 16,5% em relação a 2019 e 3,4% comparado ao mesmo mês do ano passado.