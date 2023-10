Procon Fortaleza alerta sobre golpe em que criminosos enviam links falsos e processos inexistentes

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) alerta para um novo golpe. Segundo nota divulgada pelo órgão nesta terça-feira (10), criminosos estão enviando links falsos de acesso a processos virtuais inexistentes com o intuito de clonar dados e informações financeiras de empresas.

Após empresas relatarem o recebimento de links falsos de acesso a processos virtuais, o órgão esclareceu que comunicações oficiais são realizadas pelos Correios, agentes do Procon e pelas plataformas do Ministério da Justiça (Sindec e ProConsumidor). A orientação é para que representantes de empresas não cliquem em links com supostas infrações.

Veja também

É possível receber informações sobre audiências de conciliação por e-mail, mas antes, é necessário fazer um credenciamento específico de fornecedores e identificação do representante do Procon como remetente.

A presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, orienta às empresas que receberem os links falsos que denunciem aos órgãos de polícia. "Infelizmente, até um órgão de defesa do consumidor é vítima de golpistas que não possuem limites para tentar fraudar e clonar dados de empresas e consumidores", declarou.

O Procon disponibiliza o telefone 151, das 8h às 17h, para tirar dúvidas ou solicitar orientações sobre golpes virtuais que utilizam o nome do Procon.