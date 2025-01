Nubank ultrapassa número de clientes do Itaú e se torna o 3º maior banco do Brasil, diz Banco Central

O Nubank ultrapassou o Itaú Unibanco em número de clientes e se tornou o terceiro maior do Brasil. Segundo dados do Banco Central (BC), o banco digital tinha 100,7 milhões de clientes entre outubro e dezembro do ano passado, ante 98,5 milhões do Itaú.

Os dados foram obtidos através do ranking de reclamações do BC que, ao dividir as instituições financeiras por porte, também divulga o número de clientes. Nessa categoria, o Nubank só perde para a Caixa Econômica Federal (154 milhões) e Bradesco (109 milhões).

Em novembro de 2024, o Nubank anunciou que tinha alcançado mais de 100 milhões de clientes no Brasil, uma evolução de 3 milhões em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. O Itaú não costuma divulgar os próprios números, mas o CEO, Milton Maluhy, se referiu a uma base de 70 milhões de clientes em maio de 2024.

Veja lista de bancos com mais clientes, segundo o BC

Caixa Econômica Federal: 154 milhões

Bradesco: 109 milhões

Nubank: 100 milhões

Itaú: 98 milhões

Banco do Brasil: 78 milhões

Santander: 68 milhões

PicPay: 60,2 milhões

Mercado Pago: 60,1 milhões

Inter: 35 milhões (2º no ranking de reclamações)

PagBank: 32 milhões (1º no ranking de reclamações)

C6 Bank: 31 milhões (3º no ranking de reclamações)

Vale lembrar que o Banco Central e as instituições se utilizam de diferentes parâmetros para registrar o número de clientes de um banco. O BC, por exemplo, considera clientes na base conjugada do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Ambos os sistemas consideram clientes que tenham relacionamento ativo com a instituição no último dia do penúltimo mês do trimestre de referência. "Esse número pode variar a cada trimestre, dependendo da abertura e do encerramento de contas, de investimentos ou de operações de crédito, inclusive as relativas a cartão de crédito", informa o Banco Central.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari