Nubank passa a oferecer investimento no Tesouro Direto para aplicativo

O Nubank apresentou, nesta segunda-feira (6), a possibilidade de investir no Tesouro Direto pelo aplicativo. Com aplicações partindo de R$ 30, os clientes do banco poderão investir em diferentes modalidades, como prefixado, Selic, IPCA e RendA+ — este último, focado em aposentadoria. As informações foram publicadas pelo Estadão.

Antes, para investir em títulos do Tesouro, os clientes do Nubank tinham de ter conta aberta na NuInvest ou em outra corretora ou banco. Os correntistas podiam investir em CDBs, fundos de investimento, ações e outros.

A decisão da empresa acompanha o período econômico em que a taxa Selic está em alta — atualmente, figura em 13,75% ao ano. A ideia é, assim, ajudar a conter o avanço da inflação e a consequente perda do poder de compra.

Os títulos públicos garantem benefícios como segurança, acessibilidade e liquidez diária.

Retorno

De acordo com o portal Tecnoblog, o retorno dos investimentos se ancora em indicadores que flutuam menos do que as alternativas de renda variável, como inflação (IPCA) e taxa de juros (Selic). Mesmo assim, isso não é garantia de que o cliente não sofrerá perdas no investimento aplicado.

Isso porque, se o investidor optar por um título que varia conforme a taxa de juros e o indicador apresentar queda ao longo do tempo, por exemplo, o valor poderá ficar defasado até o vencimento do título. No entanto, ainda segundo o Tecnoblog, será possível vender o título caso a opção se torne uma desvantagem para quem investe.

Títulos públicos disponíveis

No total, são oferecidos aos clientes do Nubank seis modalidades de títulos do Tesouro Direto, segundo informou a própria empresa em seu blog.

Tesouro Selic

É um título para quem busca mais segurança. Nele, o rendimento é atrelado à taxa básica de juros da economia, a Selic. O investimento costuma ter pouca oscilação no preço, o que ajuda a evitar perdas caso seja necessário vender o título antes da data de vencimento. Além disso, o Tesouro Selic tem rendimento diário.

Contudo, apesar da baixa oscilação, o Tesouro Selic pode apresentar retorno negativo em determinados momentos.

Tesouro IPCA+

O rendimento está atrelado ao índice oficial de inflação do país, o IPCA. Mas, no caso do IPCA+, parte da remuneração é pós-fixada, visto que acompanha a variação do IPCA durante o período de investimento, e a outra é prefixada. Ou seja, é composta por uma taxa fixa, que, na sigla, é representada pelo símbolo “+”.

Nessa modalidade, o cliente pode manter o seu poder de compra, pois o investimento oferece uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. Ela é indicada para quem quer investir a longo e médio prazos.

Tesouro IPCA+ com juros semestrais

O Tesouro IPCA com juros semestrais é semelhante ao anterior, com o mesmo tipo de remuneração. Mas, nesse caso, o pagamento antecipado e proporcional dos juros é feito duas vezes ao ano. Além disso, o dinheiro cai na conta já com o Imposto de Renda descontado.

Tesouro Prefixado

O rendimento é prefixado, ou seja, você sabe exatamente quanto vai receber de retorno, caso siga com o título até o vencimento.

Tesouro Prefixado com juros semestrais

No Tesouro prefixado com juros semestrais, a rentabilidade é conhecida pelo investidor no momento da aplicação. Contudo, parte dos juros (o rendimento) é recebida a cada seis meses.

RendA+

O RendA+ tem foco em investimentos de longo prazo, para oferecer uma aposentadoria complementar. Quem investir nessa modalidade pode receber 240 parcelas mensais (equivalente a 20 anos), com valores corrigidos pela inflação.