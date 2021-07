Novo decreto autoriza funcionamento de parques aquáticos de barracas no Ceará

Além das mudanças divulgadas pelo governador Camilo Santana nesta sexta-feira (9), o decreto estadual publicado neste sábado (10) permite o funcionamento de parques aquáticos de barracas de praia. As definições do novo documento, que ampliou o horário do comércio em todo o Estado, valem a partir de segunda-feira (12)

Os equipamentos das barracas de praia estavam com funcionamento vedado até o decreto mais recente, publicado no dia 26 de junho. Com a mudança, as barracas poderão manter abertos os parques aquáticos desde que a operação ocorra com até 20% da capacidade. Leia mais Negócios Setor de bares e restaurantes critica manutenção de horários em novo decreto Negócios Novo decreto amplia horário do comércio de rua e lojas de shoppings no Ceará

A presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPFuturo), Fátima Queiroz, comemora a liberação. “Estávamos na expectativa desta liberação, principalmente porque entramos na temporada de férias, e muitas famílias procuram esse lazer na praia. Muito felizes, principalmente porque estamos cada vez mais próximos da normalidade”, declarou. Horário do comércio ampliado

Nesta sexta, o governador Camilo Santana anunciou o aumento do horário de funcionamento no comércio, shoppings e restaurantes. O comércio de rua estava autorizado a funcionar das 10h às 19h e a partir de segunda poderá abrir mais cedo, às 9h.

Os shoppings também poderão abrir mais cedo, a partir das 10h. Antes, o funcionamento era de 12h às 22h.

No caso dos restaurantes, o funcionamento poderá começar às 9h, salvo para os estabelecimentos em shoppings, que funcionarão de acordo com o horário do centro comercial. Antes, a abertura só era permitida a partir das 10h.

Todos esses estabelecimentos estão autorizados a funcionar apenas com 50% da capacidade.

Outras mudanças com o novo decreto

O decreto também traz mudanças para o funcionamento de parques aquáticos de hotéis. Antes, era permitida abertura apenas com 20% da capacidade; agora, a porcentagem subiu para 40%.

O documento ainda aumenta a capacidade permitida em celebrações religiosas de forma presencial: de 50% para 60%.

No decreto de 26 de junho, o Governo do Ceará permitia que os municípios estabelecessem horário alternativo de 7h às 17h, de segunda a domingo, diante de realidades locais ou particularidades do serviço ou atividade. O novo decreto modifica esse horário para de 6h às 16h. O toque de recolher permanece das 23h às 5 horas.

Como ficam os horários de funcionamento a partir de segunda-feira (12) no Ceará:

Comércio de rua: das 9h às 19h, com 50% da capacidade

Shoppings: das 10h às 22h, com 50% da capacidade

Restaurantes: das 9h às 22h, com 50% da capacidade

Instituições religiosas: até as 22h, com 60% da capacidade

Construção civil: a partir das 7h

Academias: das 6h às 22h, com 40% da capacidade

Barracas de praia: das 9h às 22h, com 50% da capacidade

Autoescolas: das 6h às 19h

O que pode funcionar sem restrições

Serviços públicos essenciais;

Farmácias;

Supermercados, padarias e congêneres, permitido o atendimento presencial de clientes para o café da manhã a partir das 6h;

Indústria;

Postos de combustíveis;

Hospitais e demais unidades de saúde e clínicas odontológicas e veterinárias para atendimento de emergência;

Laboratórios de análises clínicas;

Segurança privada;

Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

Oficinas em geral e borracharias situadas na Linha Verde de Logística e Distribuição do Estado, conforme definido no Decreto n.º 33.532, de 30 de março de 2020 (rodovias federais e estaduais).

O que pode funcionar com restrições

Parques aquáticos de barracas: limitados a 20% da capacidade

Feiras livres: limitadas a 50%

Áreas de lazer de clubes: limitadas a 20%

Parques de diversão: limitados a 30%

Museus e bibliotecas: limitados a 50%

Cinemas: limitados a 30%

Parque aquático de hotel: limitado a 40%

O que segue vedado

Teatros públicos ou privados

Espaço para dança e qualquer outra atividade que caracterize festas em restaurantes e afins

Aglomerações em geral

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios