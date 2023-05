Nova marca do Grupo Edson Queiroz é lançada nesta segunda-feira (8)

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) lançou nesta segunda-feira (8) sua nova marca e apresentou novos valores, propósitos, posicionamentos, identidade visual e logotipo aos colaboradores e acionistas. Após mais de 70 anos de história, a holding controladora da Minalba Brasil, da Nacional Gás, da Esmaltec e do Sistema Verdes Mares agora tem a assinatura "Impacto, para além do essencial".

Assinado pela Interbrand, o rebranding do GEQ possui "personalidade de marca confiante, flexível, desbravadora e audaz" e é mais próxima da tecnologia.

Legenda: Da esquerda para direita: Aélio Silveira, Otameiry Furtado, Marcelo Pinto, Jorge Doria, Felipe Rocha, Alex Nogueira, Roberto Costa, Aleksandro Oliveira, Celso Rocha, Carlos Rotella e Ruy do Ceará Foto: Fabiane de Paula

As mudanças estão em planejamento há alguns anos, conforme o presidente-executivo do Grupo Edson Queiroz, Carlos Rotella, que discursou no evento de apresentação na sede do grupo nesta manhã de segunda. A novidade é tanto um presente para os clientes e consumidores quanto para os funcionários, além de ser uma forma de manter vivo o legado do fundador, Edson Queiroz, e de todos os que o sucederam.

Legenda: Para o presidente-executivo do GEQ, Carlos Rotella, "os nossos clientes cada vez mais vão poder compartilhar de um grupo extremamente dinâmico, responsável com o país, um grupo que vem com uma forte missão de ajudar a desenvolver esse país". Foto: Fabiane de Paula

Carlos Rotella Presidente-executivo do Grupo Edson Queiroz A empresa vem de forma acelerada cada vez mais investindo nos seus processos e no seu público interno, capacitando todas suas equipes. É uma forma de respeitar nosso consumidor final e nosso público interno. Nós, na nossa essencialidade, decidimos que temos uma responsabilidade com a sociedade. É o impacto além do essencial e a nova marca tem que inspirar todos e mostrar o sentimento de todos.

Para Rotella, "os nossos clientes cada vez mais vão poder compartilhar de um grupo extremamente dinâmico, responsável com o país, um grupo que vem com uma forte missão de ajudar a desenvolver esse país. E acho que cada vez mais a gente vem investindo para que todos os nossos processos e nossa equipe reflita efetivamente no bem-estar ou no melhor atendimento na nossa sociedade".

"O Brasil é um país que vem se reformulando pouco a pouco, mas nós do GEQ estamos sempre com uma proposição de elevar cada vez mais o país. Hoje, certamente fazemos parte das 100 maiores empresas do país e isso nos traz a obrigação de fazer cada vez mais. É dessa forma que vamos seguir", assinala o gestor.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE