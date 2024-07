Nossas Guerreiras: programa oferece 2º crédito para mulheres de baixa renda em Fortaleza; entenda

O programa Nossas Guerreiras, da Prefeitura de Fortaleza, está iniciando uma nova etapa de crédito. A partir de agora, mulheres que já fazem parte da iniciativa e quitaram o primeiro empréstimo, de R$ 3 mil, poderão pedir um segundo crédito com o valor que pode chegar a até o dobro do primeiro, ou seja, R$ 6 mil.

As inscrições já estão abertas para o pedido desse segundo recurso, conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico da capital, Rodrigo Nogueira. Ele explica que as mulheres possuem 30 meses para pagar o empréstimo e que neste momento estão sendo quitados os primeiros benefícios que forma concedidos. Por isso a segunda fase inicia agora, para as mulheres que quiserem ampliar ainda mais os seus negócios, gerando mais renda e qualidade de vida.

Além dos 30 meses para pagar, as beneficiadas também possuem seis meses de carência, contados a partir do recebimento do valor concedido. Porém, caso queiram, elas podem também solicitar a antecipação de parcelas, encurtando o prazo de cerca de três anos para quitação.

As interessadas devem submeter à análise um novo plano de negócio, que resulte em um novo contrato, com valor até o dobro do inicialmente concedido. Até agora, o Nossas Guerreiras já beneficiou 12.306 mil mulheres com o crédito de R$ 3 mil e capacitou mais de 38.249 com o curso "Elaboração de Proposta de Negócios", tornando-as aptas a receber o financiamento orientado.

"Nossa ideia é garantir crédito para compra de equipamentos, materiais e insumos, desde que os produtos estejam relacionados ao negócio. As beneficiadas têm carência de seis meses e poderão efetuar o pagamento em até 30 meses sem juros", enfatiza Nogueira.

Inscrições abertas para o primeiro crédito

O Nossas Guerreiras quer atingir até 15 mil mulheres de baixa renda, maiores de 18 anos, prioritariamente chefes de família, que já empreendem ou desejem empreender. As inscrições para a obtenção do primeiro crédito continuam abertas. Para se inscrever é preciso ter feito o curso “Elaboração de Proposta de Negócios”, que é gratuito e tem duração de 8 horas/aula. As interessadas podem se inscrever no site Fortaleza Capacita.

Também é necessário estar em situação de vulnerabilidade econômica e não ter sido beneficiada com recursos em edições de programas similares da Prefeitura. Além disso, o empreendimento deve estar localizado em Fortaleza em bairros de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-b), como o caso dos bairros Conjunto Palmeiras, Canindezinho, Siqueira, Jangurussu, entre outros.

Para quem não tem acesso à internet

Para auxiliar as mulheres que não têm acesso à internet, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) disponibiliza pontos de apoio presencial, espalhados nos territórios de Fortaleza, para auxiliar na inscrição. Os espaços estão localizados nos Centros de Referência do Empreendedor do Bom Jardim, Messejana e Vila Velha e nas unidades do Sine Municipal, localizados nos bairros Parquelândia, Siqueira e Aldeota.

Pontos de apoio para inscrição

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (Rua Tibúrcio Cavalcante, 1233 - Aldeota)

Sine Municipal Parquelândia (Av. Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia)

Sine Municipal Siqueira (Av. Augusto dos Anjos, 2458)

Sine Municipal Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500)

Centro de Referência do Empreendedor Bom Jardim (Rua Oscar Araripe, 1030)

Centro de Referência do Empreendedor Vila Velha (Av. Mozart Lucena, s/n - Praça do Polar)

Centro de Referência do Empreendedor Messejana (Rua Dr. Pergentino Maia, 379)

Mais informações podem ser obtidas no site do Fortaleza Capacita e nos telefones 0800 081 4141 ou (85) 98655-4402.