Nossamoto lança Honda Pop neste sábado (8) e inaugura loja no Conjunto Ceará

A rede de concessionárias Honda Nossamoto realiza neste sábado (8) o lançamento da POP 110i ES 2025, evento que marca o lançamento do modelo, e inaugura a Honda Nossamoto Conjunto Ceará, com ofertas exclusivas.

Para acompanhar o lançamento da Pop Day, haverá um café regional preparado especialmente para os clientes aproveitarem as ofertas em clima de São João. Na loja do Conjunto Ceará, também haverá churrasco e muita música para celebrar a nova conquista da Honda Nossamoto.

Para facilitar a compra, a loja oferece condições especiais para modelos novos, com entrada zero, parcelas facilitadas, consórcio e grupos exclusivos para contemplação, descontos de até 50% em peças selecionadas e motos seminovas em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

“O Pop Day é um sucesso absoluto e vamos atender a todos os nossos clientes com excelência. A POP 110i ES 2025 é a moto ideal para o público que busca praticidade, economia e confiabilidade. Com o Pop Day, vamos inaugurar a sexta concessionária para prestigiar com excelência a toda população da região com a Nossamoto Conjunto Ceará”, afirma Tiago Bastos, gerente geral da Honda Nossamoto.

“O Pop Day está na #voudepop e será realizado em todas as lojas: Centro de Fortaleza, Siqueira, Caucaia, Pecém, Baturité e Conjunto Ceará”, informa Hedder Gomes, gerente de marketing da Nossamoto. As promoções e atividades especiais estarão disponíveis durante todo o sábado, das 8h às 18h.

Lojas Honda Nossamoto:

Centro de Fortaleza: Av. Imperador, 1676

Av. Imperador, 1676 Siqueira: Av. Gen. Osório de Paiva, 2970

Av. Gen. Osório de Paiva, 2970 Conjunto Ceará: Av. H, 1345

Av. H, 1345 Caucaia: Rua Coronel Coreia, 2109

Rua Coronel Coreia, 2109 Pecém: Av. Antônio Brasileiro, 862

Av. Antônio Brasileiro, 862 Baturité: Rua Praça Fortaleza, 1611

